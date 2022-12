Kaffee und Bluthochdruck: Schlechte Kombi? Wie viele Tassen am Tag unbedenklich sind

Wer unter hohem Blutdruck leidet, sollte nicht mehr als eine Tasse Kaffee am Tag trinken. Diese Empfehlung stützen die Ergebnisse einer aktuellen Studie aus Japan. © artursfoto/IMAGO

Wie gefährlich Kaffee bei hohem Blutdruck sein kann, untersuchten Forscher aus Japan. Sie stellten fest, dass das Risiko eines kardiovaskulär bedingten Todes bei täglich zwei oder mehr Tassen Kaffee doppelt so hoch sein könnte wie bei Nicht-Kaffeetrinkern.

In Deutschland leiden rund 20 Millionen Erwachsene unter Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt. Dabei lässt sich der Blutdruck auf unterschiedliche Weise senken. Medikamente können dabei helfen, müssen aber nicht bei jedem die erste Wahl sein. Wer unter leicht erhöhtem Blutdruck leidet, kann seine Gewohnheiten beispielsweise kritisch überprüfen und sie gegebenenfalls anpassen. Abnehmen, mehr Bewegung und bestimmte Lebensmittel können hier schon helfen. So sollten sich Betroffene auch bei Kaffee an gewisse Empfehlungen halten, da der beliebte Wachmacher den Blutdruck in die Höhe treiben kann. Zudem zeigen die Ergebnisse einer aktuellen Studie aus Japan, dass das Risiko eines durch Schlaganfall oder Herzinfarkt bedingten Todes höher durch Kaffee sein kann.

In ihrer im Fachmagazin veröffentlichten Studie untersuchte das Forscher-Team um Dr. Hiroyasu Iso vom National Center for Global Health and Medicine in Tokio Daten von mehr als 18.600 Menschen im Alter von 40 bis 79 Jahren in Japan. Die verwendeten Daten stammten aus medizinischen Untersuchungen sowie von Fragebögen mit Informationen zum Lebensstil, zur Ernährung und zur Medikation der Teilnehmer. Dabei analysierten die Wissenschaftler, ob Kaffee bei Patienten mit oder ohne Bluthochdruck unterschiedliche Auswirkungen hat und ob die Höhe des Blutdrucks bei den positiven und negativen Effekten auf Herz und Kreislauf eine Rolle spielt.

