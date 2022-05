Bluthochdruck? Lebensmittel aus dem Garten, die ihn schnell senken

Von: Judith Braun

Ernährung bei Bluthochdruck: vor allem frische, unverarbeitete Lebensmittel und Kräuter statt Salz. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mit der richtigen Ernährung kann Bluthochdruck nachhaltig gesenkt werden. Alle relevanten Informationen zu Lebensmitteln finden Sie hier.

Berlin – Bluthochdruck ist inzwischen zur Volkskrankheit geworden und größtenteils auf falsche Ernährung zurückzuführen. Als Folge kann es unter anderem zu Herzinfarkten, Abgeschlagenheit und auch Schlaganfällen kommen. Neben der medikamentösen Therapie können Betroffene vor allem mit einer Ernährungsumstellung Linderung erzielen.

Das Herz pumpt konstant sauerstoffreiches Blut durch die Arterien in den umliegenden Körper und sauerstoffarmes Blut in die Lunge. Mit welchem Druck dies erfolgt, hängt in erster Linie von der Blutmenge sowie dem Durchmesser der Gefäße ab. Bei Bluthochdruck, in der Fachsprache auch „Hypertonie“ genannt, ist also entweder zu viel Blut im System oder die Gefäße sind verengt.

