Brustkrebs-Symptome: Acht Anzeichen, die auf die Erkrankung hindeuten können

Von: Juliane Gutmann

Wer jährlich den Frauenarzt oder die Frauenärztin aufsucht, fördert die Früherkennung von Brustkrebs immens. Aber auch das eigenständige Abtasten zeigt Veränderungen auf.

Wie bei vielen Krebserkrankungen gilt auch bei Brustkrebs: Frühzeitig erkannt, stehen die Heilungschancen gut. Die jährliche Kontrolluntersuchung in einer gynäkologischen Praxis sollte Routine sein. Doch auch die Selbstuntersuchung sollte für Frauen zur Gewohnheit werden. Denn durch sie lassen sich Veränderungen der Brust schnell erkennen – was lebensrettend sein kann.

Knubbel in der Brust? Hautveränderungen oder Ausfluss aus der Brustwarze? Zögern Sie bei derartigen Veränderungen nicht und suchen Sie so schnell wie möglich einen Mediziner auf. Dieser kann mithilfe verschiedener Diagnose-Verfahren wie Mammasonographie oder Mammographie herausfinden, ob Sie an Brustkrebs erkrankt sind.

Welche Symptome für Brustkrebs sprechen können

Verdickungen im Gewebe der Brust können auf einen Tumor hindeuten. © Imago

Folgende Anzeichen sollten Sie dem Deutschen Krebsforschungszentrum zufolge ernst nehmen und ärztlich abklären lassen:

Veränderungen in der Brust : Feste und neu aufgetretene Knoten sowie Verdickungen im Gewebe können auf Brustkrebs hinweisen.

: Feste und neu aufgetretene Knoten sowie Verdickungen im Gewebe können auf Brustkrebs hinweisen. Veränderungen der Brustform : Wenn die Brüste ungleich groß oder verformt sind, sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.

: Wenn die Brüste ungleich groß oder verformt sind, sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. Hautveränderungen : Schuppige, juckende, nässende oder nach innen gewölbte Haut an der Brust oder Brustwarze können Anzeichen für krankhaft verändertes Gewebe sein.

: Schuppige, juckende, nässende oder nach innen gewölbte Haut an der Brust oder Brustwarze können Anzeichen für krankhaft verändertes Gewebe sein. Cellulite-artiges Aussehen: Das Auftreten einer „Orangenhaut“ an der Brust kann auf eine ernsthafte Erkrankung hinweisen.

Schwellungen und Rötungen : Entzündungsanzeichen wie Hautschwellungen und Rötungen können auf Brustkrebs hindeuten.

: Entzündungsanzeichen wie Hautschwellungen und Rötungen können auf Brustkrebs hindeuten. Ausfluss : Klare oder blutige Flüssigkeit, die von der Brustwarze abgesondert wird, sollte ärztlich abgeklärt werden.

: Klare oder blutige Flüssigkeit, die von der Brustwarze abgesondert wird, sollte ärztlich abgeklärt werden. Vergrößerte Lymphknoten: Anschwellen der Lymphknoten in den Achselhöhlen oder am Schlüsselbein kann auf verschiedene Krankheiten hinweisen, einschließlich Brustkrebs.

Offene Wunden, Knochenschmerzen, Husten, Atemnot, Gewichtsverlust, Oberbauchschmerzen, Gelbsucht oder ein geschwollener Arm können Anzeichen für fortgeschrittenen Brustkrebs sein.

