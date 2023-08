Brustkrebsvorsorge zu Hause: MIT-Forschende erfinden tragbares Gerät zur Früherkennung

Von: Ulrike Hanninger

Teilen

Je früher Brustkrebs erkannt wird, umso höher die Heilungschancen. Eine neue Entwicklung soll Frauen nun die selbständige Vorsorge von zu Hause aus ermöglichen.

Wie die MIT News berichten, ist dem Team rund um Canan Dagdeviren, Physikerin und Assistenzprofessorin am Massachusetts Institue of Technology (MIT), kürzlich ein Durchbruch gelungen. Die Forscher haben ein tragbares Gerät entwickelt, das mittels Ultraschall die Brust scannt und so Brustkrebs, für den vor allem acht Symptome charakteristisch sind, in einem sehr frühen Stadium erkennt. Das Beste daran: Frauen können die Vorsorgeuntersuchung in Eigenregie und ganz bequem Zuhause durchführen.

Brustkrebsvorsorge in Deutschland ist nicht engmaschig genug

Das tragbare Ultraschallgerät ermöglicht es Frauen, Brustkrebs bereits in einem sehr frühen Stadium zu erkennen – selbstständig und von zu Hause aus. © Canan Dagdeviren

Obwohl es hierzulande ein gesetzliches Krebsvorsorgeprogramm gibt, reicht dieses noch lange nicht aus, um Brustkrebs in allen Fällen früh genug zu erkennen. Der Anspruch, den Frauen darauf haben, orientiert sich am jeweiligen Alter. Das wird auch bei anderen medizinischen Fachrichtungen so gehandhabt. Die Einteilung sieht gemäß der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) folgendermaßen aus:

Frauen zwischen 30 und 49 steht einmal jährlich eine Tastuntersuchung von Brust und Lymphknoten in den Achselhöhlen beim Frauenarzt zu, wobei geschwollene Lymphknoten nur selten ein Symptom von Krebs sind. Im Alter zwischen 50 und 69 haben sie alle zwei Jahre Anspruch auf eine zusätzliche Mammographie.

Risikogruppen steht eine intensivere medizinische Vorsorge zu. Frauen mit zum Beispiel erblicher Vorbelastung dürfen sich ab 25 halbjährlich vom Arzt die Brust abtasten lassen. Sie bekommen eine Ultraschalluntersuchung und jährlich auch ein MRT (Magnet-Resonanz-Tomographie), die genauere Ergebnisse liefert als eine Mammographie. Doch gibt es selbst hier Anlass zur Hoffnung: Eine aktuelle Studie belegt, dass die Sterblichkeitsrate bei Brustkrebs sinkt, da die Therapien immer besser werden.

Krebserregende Viren: Diese Erreger können Krebs auslösen Fotostrecke ansehen

So einfach funktioniert die Brustkrebsvorsorge für zu Hause

Zur Vorsorge zu Hause muss Frau lediglich ein wabenartiges Gitter in einen speziellen BH einsetzen. Die Bedienung ist denkbar einfach. Mittels eines winzigen Ultraschallgeräts, das genau in die Waben passt, wird die Brust vollständig und von allen Seiten gescannt. Das Gerät muss nur von Wabe zu Wabe bewegt werden. Auf diese Weise lässt sich die Brustkrebsuntersuchung problemlos in den Alltag integrieren.

Wann dürfen Frauen mit dem tragbaren Vorsorge-Gerät rechnen?

Noch ist der mobile Mini-Ultraschall-Scanner nicht erhältlich. Die Forscher am MIT arbeiten aktuell daran, eine Künstliche Intelligenz (KI) zu entwickeln, die beim Auslesen der Bilder, die beim privaten Scan der Brust entstehen, hilft. Dann könnten die Frauen auch eigenständig eine Diagnose erstellen und etwa harmlose Zysten von Tumoren unterscheiden.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.