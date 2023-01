Burnout: „Auch immer mehr Schüler sind betroffen“ – Psychiater über typische Symptome und Gegenmaßnahmen

Auch Jugendliche können an „Burnout” erkranken. Dr. Andreas Hagemann klärt im Interview über Symptome und Behandlungsmöglichkeiten auf.

Burnout ist als Krankheit in der Arbeitswelt nichts Ungewöhnliches mehr. Doch scheinbar erkranken auch immer mehr Jugendliche am Burnout-Syndrom. Dr. Andreas Hagemann, Psychiater und Ärztlicher Direktor der Privatklinik Merbeck sowie der Röher Parkklinik, klärt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news auf: „Fachärzte gehen davon aus, dass heute fast jeder Fünfte in seiner Jugend eine depressive Phase erleidet.“ Hagemann erklärt, weshalb mittlerweile fast alle Generationen von diesem Leiden betroffen sind und wie erkrankte Personen dagegen vorgehen können.

„Galten früher Manager oder Menschen aus Sozialberufen (wie etwa Lehrer) als besonders gefährdet, so zählt das Burnout inzwischen zu den „Volksleiden“. So sind beispielsweise auch immer mehr Schüler betroffen - und das immer früher: Fachärzte gehen davon aus, dass heute fast jeder Fünfte in seiner Jugend eine depressive Phase erleidet. Einer der Gründe: Die Erwartungen der Eltern und die Ansprüche der Schule sind in den letzten Jahren zunehmend gestiegen“, informiert Andreas Hagemann.

