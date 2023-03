Chefärztin Prof. Marion Kiechle: Diese Vitamine halten uns frühzeitig gesund und fit

Erfolgreiche Medizinerin und geschätzte Ratgeberin: Professor Marion Kiechle, Direktorin der Frauenklinik des Uniklinikums rechts der Isar. © Astrid Schmidhuber

In Gesundheit bis ins hohe Alter sollte man schon vor der Lebensmitte investieren. Chefärztin Prof. Marion Kiechle erklärt, worauf es in jüngeren Jahren ankommt.

In jungen wilden Jahren sollte man sich vor Geschlechtskrankheiten schützen und beim Sex mit wechselnden Partnern unbedingt Kondome verwenden. Für Frauen steht nämlich auch der spätere Babywunsch auf dem Spiel. So ist beispielsweise eine Infektion mit Chlamydien die häufigste Ursache für Unfruchtbarkeit. „Diese Bakterien können Entzündungen im Eileiter hervorrufen und diesen praktisch verkleben. Dann kann die Patientin nur noch durch künstliche Befruchtung schwanger werden“, erklärt Kiechle.

In diesen Lebensmitteln stecken wichtige Vitamine

Kocht gerne gesund: die Top-Ärztin Professor Marion Kiechle von der TU München. © Oliver Bodmer

Wenn sich Paare ein Kind wünschen, sollte die Frau schon vor der Schwangerschaft Folsäuretabletten einnehmen. Das Vitamin hilft dabei, das Risiko von Fehlbildungen beim Kind oder einer Fehlgeburt zu reduzieren. Männer können übrigens schon beim Essen an der Familienplanung mitwirken. „Mit gesunder Ernährung lässt sich die Qualität der Spermien verbessern“, weiß Kiechle. Zu den wichtigsten Stoffen zählen Vitamin C (steckt etwa in Paprika oder Fenchel), Vitamin E (Lachs, Olivenöl), Seelen (Seefisch, Haferflocken), Zink (Vollkornbrot, Walnüsse, Hülsenfrüchte)und Coenzym Q10 (Fisch, Zwiebeln, Brokkoli, Olivenöl).

Ab 30 jährlich eine Brust- und Hautuntersuchung

Frauen sollten ab 20 Jahren einmal im Jahr zur Vorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt gehen. Diese wird ebenso von allen Krankenkassen bezahlt wie ab 30 Jahren eine jährliche Brust-und Hautuntersuchung. Bei dem Termin sollte frau sich erklären lassen, worauf es bei einer Selbstuntersuchung der Brust ankommt.Sie zielt darauf ab, mögliche bösartige Knoten frühzeitig zu erkennen. Das ist gut investierte Zeit: Rein statistisch gesehen wird jede achte Frau im Laufe ihres Lebens an einem sogenannten Mammakarzinom erkranken, laut einer Statistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung kommen jedes Jahr 70 000 neue Patientinnen dazu. Weitere 6000 Frauen erkranken an Brustkrebsvorstufen. Die Behandlungschancen sind gut – und noch besser, wenn der Tumor früh entdeckt wird. „In solchen Fällen liegen die Heilungschancen heute bei über 90 Prozent“, berichtet Kiechle.

Vorsorge-Tipps von Chefärztin Kiechle: Erbkrankheiten ausschließen und Cholesterinwerte checken

Männer und Frauen ab 35 sollten alle drei Jahre einen allgemeinen Gesundheits-Check beim Hausarzt machen lassen. Er hat unter anderem Diabetes, Herz-Kreislauf- sowie Nierenerkrankungen im Blick. „Wichtig ist auch das Hautkrebsscreening, bei dem verdächtige Muttermale näher beleuchtet werden“, betont Kiechle. Im Blick haben sollten jüngere Menschen auch potenzielle Erbkrankheiten, etwa Krebs, hohe Cholesterinwerte (familiäre Hypercholesterinämie)oder Typ-1-Diabetes. „Wenn solche Krankheiten in der Familie vorkommen, sollte man den Hausarzt auf spezielle Untersuchungs- und gezielte Präventionsmöglichkeiten ansprechen“, rät Kiechle.

Wer mit dem Rauchen aufhört, investiert in seine Zukunft

Wer frühzeitig mit dem Rauchen aufhört, der investiert in eine gesunde Zukunft – und in ein längeres Leben. Das belegen statistische Berechnungen des Deutschen Krebsforschungszentrums. Männer, die mehr als zehn Zigaretten rauchen, verlieren durchschnittlich 9,4 Lebensjahre und Frauen 7,3 Jahre. Umgekehrt gilt: Wer die Glimmstengel weglässt, profitiert sehr schnell. Bereits nach drei Tagen verbessert sich die Funktion der Atemwege wieder, und schon im ersten Dreivierteljahr als Nichtraucher lassen Hustenanfälle und Kurzatmigkeit merklich nach. Nach etwa zehn Jahren halbiert sich laut WHO das Lungenkrebsrisiko. Die Gefahr, einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt zu erleiden, sinkt in fünf bis 15 Jahren auf Nichtraucher-Niveau

Marion Kiechle rät: Gerade Frauen sollten regelmäßig Krafttraining machen

Beim Sport ist die Regelmäßigkeit entscheidend. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt mindestens zweieinhalb Stunden mäßig anstrengende Bewegung pro Woche. Das sind gut 20 Minuten am Tag. Laut WHO-Schätzungen liegt aber mindestens jeder vierte Erwachsene lieber auf der faulen Haut. Was viele Menschen vergessen: Herz-Kreislauf-Training alleine reicht nicht. „Gerade Frauen sollten regelmäßig Krafttraining machen. Zwei Mal 20 Minuten pro Woche reichen, um die Muskeln in Schuss zu halten – etwa durch Liegestütze, isometrische Übungen oder Hanteltraining“, erläutert Kiechle.

Chefärztin Kiechle: Raubbau am Körper muss man oft in späteren Jahren büßen

„In dieser Lebensphase verzeiht einem der Körper noch relativ viel, allerdings büßt man den Raubbau am Körper später im Alter oft“, analysiert Kiechle. Deshalb gilt: Nicht jedes Wochenende bis in die Puppen feiern, öfter mal auf Alkohol verzichten, den Schweinehund überwinden und sporteln. Versuchen Sie, möglichst viel Bewegung in Ihren Alltag zu integrieren – etwa öfter zur Arbeit zu radeln oder auf dem Weg ins Büro zwei, drei Haltestellen früher auszusteigen und den restlichen Weg zu laufen. Auch Hausputz oder Gartenarbeit können helfen, die Fitness zu verbessern. „Alles, was einen leicht aus der Puste und ins Schwitzen bringt, trägt schon zu einem Trainingseffekt bei“, sagt Kiechle.