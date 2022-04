Mit Chicorée die Frühjahrsmüdigkeit bekämpfen

Von: Natalie Hull-Deichsel

Chicorée ist ein wahrer Alleskönner in Sachen Stoffwechsel. (Symbolbild) © Renaud Philippe/Imago

Spüren Sie auch Frühjahrmüdigkeit, Schlappheit und Antriebslosigkeit, obwohl draußen wieder das Leben neu erwacht?! Ein Chicorée-Shake bringt Schwung!

München – Es ist wieder die Zeit im Jahr, in der wir die Vögel in der Früh vor unseren Fenstern trällern hören, die Knospen der Bäume anfangen zu sprießen und die Sonnenstunden zunehmen – die Zeit, in der jedes Jahr auf‘s Neue das Leben in der Natur frisch erwacht. Während es uns die Natur so schön vormacht, fällt es vielen von uns eher schwer, nach der kalten Winterzeit wieder körperlich und geistig in Schwung zu kommen.

Doch es gibt Möglichkeiten, den Körper nach der langen Winterzeit wieder anzukurbeln, sei es durch regelmäßiges Spazierengehen und/oder Joggen sowie die passende Ernährung. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.