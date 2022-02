Plötzlich Quarantäne? So kriegen Sie trotzdem eine Krankschreibung

Von: Natalie Hull-Deichsel

Teilen

Wenn Sie in Corona-Quarantäne sind, müssen Sie unverzüglich Ihren Arbeitgeber darüber informieren. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa

Die Zahl der Corona-Infektionen mit Omikron ist noch sehr hoch. In der Quarantäne fragen sich dann viele, wie sie an eine Krankmeldung vom Arzt kommen.

Berlin – Die Omikron-Variante gilt als hochansteckend. Zwar sinkt die 7-Tage-Inzidenz allmählich, dennoch ist noch kein Ende in Sicht. Es infizieren sich immer noch sehr viele Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus. Wenn sie es tun, bleibt ihnen nur die Quarantäne in den eigenen vier Wänden. Sie dürfen weder zur Arbeit gehen, einkaufen gehen, andere Menschen treffen noch an der frischen Luft spazieren.

Wie es sich mit der Lohnfortzahlung in Quarantäne verhält, erfahren Sie bei 24vita.de.

Neben dem Hausarzt und möglichen Kontaktpersonen ist es auch wichtig, Ihrem Arbeitgeber sofort Bescheid zu geben. Sie sind schließlich krank und arbeitsunfähig. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Tage, brauchen Sie auch in Coronazeiten spätestens am darauffolgenden Arbeitstag eine Krankmeldung. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.