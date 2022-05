Digitaler Impfpass: In Krankenhäusern brauchen Sie den Nachweis noch

Von: Laura Knops

Das digitale Impfzertifikat ersetzt den gelben Impfausweis innerhalb der Europäischen Union (Symbolbild). © Stefan Puchner/dpa

Vielerorts in Deutschland gibt es mittlerweile keine Corona-Beschränkungen mehr. Ein Überblick über die derzeit geltenden Regeln für den digitalen Impfnachweis.

München – Die Corona-Beschränkungen in Deutschland sind weitestgehend aufgehoben. So sieht der bundesweite Rechtsrahmen nur noch „Basisschutznahmen“ vor. Starke Einschränkungen sind allein in Infektions-Hotspots möglich. Neben der Masken- und Testpflicht verzichten Restaurants, Hotels oder Veranstalter von Konzerten vielerorts zudem auf das Prüfen des Impfnachweises.

Wo man den Impfausweis noch braucht und in welchen Ländern der digitale Impfpass akzeptiert wird, verrät 24vita.de.

Wer gegen das Coronavirus geimpft ist, kann den Impfnachweis in den meisten Apotheken, dem Impfzentrum oder beim Arzt erhalten. Akzeptiert wird der digitale Impfausweis in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten, sowie in einigen Ländern außerhalb des europäischen Raums. Dazu zählen Großbritannien, Norwegen, Island, Andorra, Montenegro, Albanien sowie die Schweiz und die Türkei. Damit erleichtert der digitale Impfpass auch das Reisen innerhalb von Europa. Denn für einige Länder benötigen Reisende unbedingt einen aktuellen Impf- oder Testausweis. Auch für die Rückkehr nach Deutschland ist das Impfzertifikat wichtig. Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder unter 12 Jahren.

