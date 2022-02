Wer darf sich nicht gegen Corona impfen lassen? Seltener medizinischer Grund spricht gegen die Immunisierung

Von: Juliane Gutmann

Die Aufschrift „Impfung ohne Termin“ steht auf einem Schild vor einer Kneipe in Wilhelmshaven, in der sich am Vormittag Menschen ohne Termin impfen lassen können. Für sehr wenige Menschen kommt eine Impfung aufgrund medizinischer Gründe nicht infrage. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Gesundheitsbehörden weltweit empfehlen die Corona-Impfung für Erwachsene und in vielen Ländern auch für Kinder. Doch es gibt Gründe, die gegen die Immunisierung sprechen.

Seit 13. Dezember wird der Kinderimpfstoff von BioNTech/Pfizer an alle zuständigen Impfstellen ausgeliefert, wie das Bundesministerium für Gesundheit informiert. Damit können jetzt nicht mehr nur Erwachsene, sondern auch Kinder ab fünf Jahren immunisiert werden. Das Robert Koch-Institut (RKI) als biomedizinische Leitforschungseinrichtung der deutschen Bundesregierung empfiehlt die Corona-Impfung in erster Linie deshalb, weil sie der sicherste Weg sei, einen Schutz vor Covid-19 aufzubauen. „Die COVID-19-Impfung trägt bedeutend zur Eindämmung der Pandemie bei!“, heißt es weiter in einer RKI-Information.

Alle Personen im Alter ab 18 Jahren sollten eine Corona-Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff in einem Mindestabstand von drei Monaten zur vollendeten Grundimmunisierung bekommen, so die aktuelle Empfehlung der ständigen Impfkommission (Stiko). Außerdem heißt es in einer Pressemitteilung der Stiko: „Die STIKO aktualisiert ihre COVID-19-Impfempfehlung und empfiehlt Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren mit Vorerkrankungen die Impfung gegen COVID-19. Bei individuellem Wunsch können auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden“.

Doch es gibt Gründe, die gegen eine Corona-Impfung sprechen. Wer sollte sich nicht impfen lassen?

In welchen Fällen man sich nicht gegen Corona impfen lassen sollte

Es gibt nur sehr wenige Kontraindikationen und Gründe, warum eine Person sich dauerhaft oder vorübergehend nicht gegen Covid-19 impfen lassen kann, so das RKI. Folgende Kontraindikationen bestehen:

Bekannte Allergien gegen Bestandteile der Corona-Impfung : Dem RKI zufolge wird vermutet, dass gemeldete anaphylaktische Reaktionen auf die Polyethylenglykol(PEG)-Komponenten in den Impfstoffen zurückgeführt werden könnten. Diese Substanz ist auch in vielen Medikamenten und in vielen Kosmetika enthalten. Sicher ist man sich bislang allerdings nicht, welcher Impfstoff-Inhaltsstoff tatsächlich für Nebenwirkungen der Impfung verantwortlich sein kann. Diskutiert werden dem RKI zufolge auch Phosphocholin oder die mRNA selbst als Auslöser von allergischen Reaktionen.

: Dem RKI zufolge wird vermutet, dass gemeldete anaphylaktische Reaktionen auf die Polyethylenglykol(PEG)-Komponenten in den Impfstoffen zurückgeführt werden könnten. Diese Substanz ist auch in vielen Medikamenten und in vielen Kosmetika enthalten. Sicher ist man sich bislang allerdings nicht, welcher Impfstoff-Inhaltsstoff tatsächlich für Nebenwirkungen der Impfung verantwortlich sein kann. Diskutiert werden dem RKI zufolge auch Phosphocholin oder die mRNA selbst als Auslöser von allergischen Reaktionen. Vorbestehendes Thrombose-mit-Thrombozytopenie-Syndrom (TTS) oder ein Kapillarlecksyndrom: In diesen Fällen scheiden Vektorimpfstoffe wie das Produkt von Astrazeneca aus. mRNA-Impfstoffe können dem RKI zufolge allerdings verwendet werden.

In diesen Fällen scheiden Vektorimpfstoffe wie das Produkt von Astrazeneca aus. mRNA-Impfstoffe können dem RKI zufolge allerdings verwendet werden. Infektionen, die mit über 38 Grad Fieber einhergehen: Nach Abklingen des Infekts ist eine Impfung allerdings möglich.

Krebs, rheumatologische Erkrankungen, Einnahme von Gerinnungsmedikamenten, neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder chronische Krankheiten wie chronisch-entzündliche Darmerkrankungen oder Nierenerkrankungen oder banale Infekte zählen dem RKI zufolge NICHT zu den Kontraindikationen, die gegen eine Corona-Impfung sprechen. (jg)