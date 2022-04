Corona als Auslöser? Kind stirbt nach ungewöhnlicher Hepatitis-Infektion –Warnzeichen für Eltern

Von: Judith Braun

Mehrere Kinder sind aktuell von einer ungewöhnlichen Hepatitis-Infektion betroffen. Besteht etwa ein Zusammenhang mit Corona? (Symbolbild) © Ute Grabowsky/photothek.de/IMAGO

Mehrere Kinder sind weltweit an einer ungewöhnlichen Hepatits-Infektion erkrankt. Ein Zusammenhang mit Corona wird geprüft.

München – Immer mehr Kinder sind sowohl in Europa als auch in den USA aktuell von einer ungewöhnlichen Hepatitis-Infektion betroffen. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren bis zum 21. April 2022 169 Fälle „von akuter Hepatitis unbekannter Ursache“ aus insgesamt 12 Ländern gemeldet worden. Eines der erkrankten Kinder ist nun an den Folgen der Infektion gestorben. Inzwischen liegt auch der erste Fall in Deutschland vor.

Bei Hepatitis handelt es sich um eine Entzündung der Leber. Ausgelöst wird sie meist durch Viren oder zu starken Alkoholkonsum. Typische Hepatitis-Varianten sind A, B, C, D und E. Bei den erkrankten Kindern, die zwar Hepatitis-Symptome aufwiesen, wurde jedoch keine dieser Formen festgestellt. Deshalb vermuten Wissenschaftler nun einen Zusammenhang mit einer Adenovirus- oder einer Coronavirus-Infektion.



