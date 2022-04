Omikron: Wer geboostert ist, hat deutlich kürzer Corona-Symptome

Von: Natalie Hull-Deichsel

Betroffene, die sich mit Omikron infizieren, zeigen laut Studie weniger lang typische Corona-Symptome im Vergleich zur Delta-Variante. (Symboldbild) © YAY Images/Imago

Die Omikron-Variante des Corona-Virus ist im Vergleich zu Delta zwar viel ansteckender – die Erkrankungsdauer ist jedoch kürzer, wie Forscher belegen.

London – Omikron gilt im Gegensatz zur Delta-Variante des Corona-Virus als die „mildere“ Variante. Milder deswegen, da das Virus in der Regel nicht die Lunge befällt und nicht zu sehr schweren Verläufen führt, sondern vorrangig die oberen Atemwege infiziert. Demnach unterscheidet sich Omikron in der Form und im Ausmaß von anderen Corona-Subtypen – und auch die Dauer der Symptome scheint sich von bisherigen Virusvarianten zu unterscheiden, insbesondere wenn Betroffene geimpft sind.

Das ermittelten britische Forscher in Rahmen der groß angelegten Studie „Zoe Covid Symptom Study“, deren Ergebnisse in „The Lancet“ veröffentlicht wurden. In der Studie, an der über vier Millionen Menschen teilnahmen, sollten sowohl an Delta- als auch an Omikron-Erkrankte ihre Krankheitsanzeichen und deren Dauer in einer App festhalten. Insgesamt wurden die Symptome von 63.000 Patienten am Kings College London ausgewertet. Die Teilnehmer der Studie waren vor Ihrer Erkrankung bereits zwei- oder dreimal gegen Corona geimpft worden.

