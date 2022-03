Nützen Corona-Schnelltests nichts, wenn man keine Symptome hat? Regensburger Infektiologie klärt auf

Von: Christine Novotny, Juliane Gutmann

In der Schule werden Kinder häufig getestet. Auch viele Erwachsene verwenden regelmäßig Corona-Schnelltests. Nicht immer sinnvoll, so Professor Salzberger im Merkur-Interview.

Ein Treffen mit Freunden, der Gang ins Büro, der Besuch der Großeltern: Auch Sie machen einen Corona-Schnelltest vor derartigen Anlässen? Aktuelle Berichte wollen belegen, dass das im Grunde unnütz ist, wenn Sie sich nicht krank fühlen. Schnelltests würden nur dann anschlagen, wenn die Viruslast im Mund- und Nasenraum eine gewisse Grenze überschritten hat. Dies sei erst der Fall, wenn man auch tatsächlich Corona-Symptome* wie Husten oder Schnupfen zeigt. Wie solche Informationen einzuordnen sind, erklärt Professor Bernd Salzberger als Leiter der Infektiologie am Universitätsklinikum Regensburg im exklusiven Interview mit der Ippen-Zentralredaktion.

Im Ippen-Interview spricht Professor Salzberger vom Uniklinikum Regensburg über den sinnvollen Einsatz von Schnelltests. © IPPEN.MEDIA

„Die Schnelltests bringen dann nichts, wenn die Viruslast relativ niedrig ist und die Kollegen aus München haben gezeigt, dass es einige Schnelltests gibt, die speziell bei Omikron nicht besonders gut wirksam sind*“, bestätigt Professor Salzberger. Allerdings spricht er den Schnelltests nicht ihre Daseinsberechtigung ab. Sie seien trotzdem ein gutes Mittel, weil sie dann gute Wirksamkeit zeigen würden, wenn ein Mensch infektiös ist, also die Viren verbreiten kann.

Doch wie sinnvoll ist ein Schnelltest, wenn man sich gesund fühlt?

„Schnelltests sollten dann angewandt werden, wenn Sie in Kontakt mit vulnerablen Menschen kommen“

Wer den ganzen Tag von zu Hause aus arbeitet und keinen Kontakt zu immunschwachen oder älteren und gebrechlichen Menschen hat, für den ergibt ein Corona-Schnelltest keinen Sinn, so Salzberger. „Schnelltests sollten dann angewandt werden, wenn Sie in Kontakt mit vulnerablen Menschen kommen“, so der Infektiologe weiter. Dass Kinder in Schulen derzeit noch dreimal wöchentlich auf Corona hin getestet werden, sollte entsprechend überdacht werden. Dies sei im Grunde nur dann sinnvoll, wenn die Schulkinder Kontakt zu gefährdeten Gruppen haben. Etwa eine „Mutter, die eine transplantierte Niere hat. Deren Kind sollte sich besser nicht anstecken in der Schule“, so der Mediziner. Er ordnet weiter ein: „Es geht jetzt nicht mehr darum, jede Infektion nachzuweisen, sondern im Augenblick müssen wir vor allem bei der hohen Inzidenz darauf achten, dass die vulnerablen Personen in unserer Mitte besonders gut geschützt sind“.

Zu diesen zählen dem Robert Koch-Institut zufolge diejenigen, deren Risiko für schwere Krankheitsverläufe erhöht ist. Dazu gehören Ü-60-Jährige, Menschen mit Grunderkrankungen wie etwa Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber, der Niere oder Krebs. (jg) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.