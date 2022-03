Neue Corona-Welle? Weiterer Omikron-Subtyp ist noch ansteckender

Von: Natalie Hull-Deichsel

Die Corona-Omikron-Variante BA.2 scheint besonders ansteckend zu sein. (Symbolbild) © Daniel Waschnig Photography/Imago

Die Omikron-Variante BA.2 lässt die Corona-Infektionszahlen in Deutschland rasant ansteigen. Was Wissenschaftler über die ansteckendere Subvariante wissen.

Berlin – Seit mehreren Tagen nehmen die Corona-Neuinfektionen in Deutschland rasant zu. Nach aktuellem Stand sind es über 262.000 Neuinfektionen pro Tag. Laut des Robert Koch-Instituts (RKI) bedeutet dies mehr als 1.500 Fälle pro 100.000 Einwohnern, in Anbetracht der Sieben-Tage-Inzidenz. Die Neuinfektionen sind aktuell besonders hoch in Bayern, im Saarland, in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, mit über 1900 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Diese rekordhaltigen Zahlen scheinen auf einen weiteren Subtyp des Corona-Omikron-Virus zurückzugehen.

Seit Januar 2022 breitet sich Omikron bereits verstärkt in Deutschland aus. Der Grund ist mittlerweile nicht nur die Untervariante BA.1, die sich weltweit durchgesetzt hat, auch ein weiterer Subtyp, BA.2, ist zusehends für Neuinfektionen verantwortlich – neben Deutschland auch in Österreich, Dänemark, China, Südafrika und Indien. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

