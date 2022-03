Corona: Immer mehr Jugendliche leiden an Essstörungen

Von: Laura Knops

Die Corona-Pandemie hat Kinder und Jugendliche in den letzten Jahren stark betroffen (Symbolbild). © Panthermedia/Imago

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die mit Essstörungen zu kämpfen haben, hat sich während der Corona-Pandemie deutlich erhöht. Auf diese Warnzeichen sollten Eltern achten.

München – Die Corona-Pandemie kann Kinder und Jugendliche krank machen — und das über die typischen Beschwerden und Langzeitfolgen des Virus hinaus. So hatten viele Minderjährige in den letzten zwei Jahren nicht nur mit Corona-Maßnahmen wie Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen zu kämpfen. Experten beobachten auch eine besorgniserregende Zunahme von Essstörungen im Jugendalter. Demnach ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die an Magersucht oder Übergewicht leiden, deutlich gestiegen.

Immer mehr Kinder und Jugendliche scheinen an Übergewicht und Essstörungen zu erkranken. So wurden nach dem Kinder- und Jugendreport der DAK-Gesundheit 2020 rund 60 Prozent mehr Mädchen und Jungen aufgrund einer Adipositas stationär behandelt als noch im Vorjahr. Auch bei starkem Untergewicht sowie Magersucht und Bulimie haben die Zahlen zudem deutlich zugenommen. Demnach stieg der Anteil junger untergewichtiger Patientinnen und Patienten um rund 35 Prozent an. Die genauen Gründe für die Zunahme der Essstörungen sind aufgrund fehlender Daten und Langzeitbeobachtungen noch unklar. Die weggebrochenen Strukturen durch geschlossene Schulen und die Kontaktbeschränkungen haben die Kinder und Jugendlichen allerdings während der Pandemie stark belastet, wie Psychologen und Ärzte schon seit einiger Zeit berichten. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

