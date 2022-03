Wieso steigen die Corona-Zahlen in Deutschland? Virologin nennt drei Faktoren

Von: Max Partelly

Teilen

Im Frühling 2022 erreichen die Fallzahlen in Deutschland immer wieder Rekordwerte. Eine Virologin nennt drei Faktoren, die dafür verantwortlich sein könnten. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Der Frühling ist da und die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigen trotzdem weiter. Woran liegt das?

Frankfurt – Aktuell ist noch keine Entspannung in Sicht, wenn es um die Neuinfektionen mit dem Coronavirus geht. Deren Zahl steigt stetig an und regelmäßig kommt es zu Rekordwerten. Viele Menschen fragen sich, wieso das so ist. Den einen Grund, der daran schuld ist, scheint es nicht zu geben. Welche drei Gründe die Virologin Sandra Ciesek anführt, erfahren Sie bei 24vita.de.*

Im NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“ sprechen Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, und Christian Drosten, Professor, Lehrstuhlinhaber und Institutsdirektor an der Charité in Berlin, über die aktuellen Entwicklungen rund um Corona. In der Folge vom 15. März erklärt Ciesek die drei möglichen Gründe für die vielen Neuinfektionen.*24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.