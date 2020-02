Coronavirus und Grippe im Vergleich: So unterscheiden sich die beiden Viruskrankheiten

Die Virusgrippe und eine Infektion mit Coronaviren ähneln sich. Ein Experte verrät, welche Infektionskrankheit Gefahren birgt und wer gefährdet ist.

Eine Infektion mit Coronaviren kann tödlich enden - wie die Virusgrippe auch.

Besonders gefährdet sind in beiden Fällen bestimmte Personengruppen.

Die Virusgrippe fordert jedes Jahr unzählige Todesopfer - weit mehr als eine Coronavirus-Infektion?

Nach den ersten bestätigten Coronavirus-Fällen in Bayern* erklärte Bundesgesundheitsminister Spahn in der Tagesschau, dass man gut vorbereitet sei. Er würde die Meldeketten noch engmaschiger machen und Fluggesellschaften und Kliniken zusätzliche Meldepflichten auferlegen wollen, so Spahn im Interview. "Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch diese neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach unserer Einschätzung weiterhin gering", so Spahn.

Viele Bürger sind dennoch beunruhigt wegen immer neuer Fälle der SARS-ähnlichen Lungenkrankheit, die durch neuartige Coronaviren* ausgelöst wird. Bisher sind im Jahr 2020 79.339 Coronavirus-Infektionen und 2.619 Todesfälle gemeldet worden (Stand 25.2.2020). Zum Vergleich: Weltweit kommt es der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge zu drei bis fünf Millionen schweren Grippefällen jährlich. Davon versterben bis zu 650.000 Menschen an der Viruserkrankung.

Coronavirus-Infektionen in Deutschland: "Grund zur großen Besorgnis besteht momentan nicht"

In der Tagesschau vom 28. Januar 2020 erklärte Virologe Professor Hans-Georg Kräusslich von der Universität Heidelberg, wie gefährlich das Coronavirus einzustufen sei: "Ich glaube die Aufregung um das Coronavirus kommt daher, dass es sich um einen neuen Erreger handelt und wie immer bei neuen Erregern weiß man noch nicht genau, wie es weitergeht. Es gibt keine Hinweise, dass es eine höhere Pathogenität (Anmerkung d. Redaktion: Fähigkeit, krankhafte Veränderungen im Organismus hervorzurufen) hat als das normale Grippevirus (…)". Jedoch wisse man nicht genau, wie sich Coronavirus-Infektionen entwickeln. "Grund zur großen Besorgnis besteht momentan nicht", so Kräusslich.

Die meisten Todesfälle durch das Coronavirus gab es in China. Zum Tode führte eine Infektion bislang hauptsächlich bei Menschen mit schweren Vorerkrankungen. Zu den Risikogruppen zählen:

Menschen mit Herzkrankheit

Krebspatienten

ältere Menschen

immungeschwächte Personen (etwa durch Autoimmunkrankheiten)

Bislang kein Medikament gegen das Coronavirus gefunden

Bei der Virusgrippe verhält es sich ähnlich. Auch hier seien junge, gesunde Menschen weit weniger gefährdet als ältere Menschen mit Vorerkrankungen oder Immunschwäche, so Kräusslich.

Wie bei einer Grippeinfektion* gibt es auch bei einer Infektion mit Coronaviren bislang kein Medikament, das gegen die Viren wirkt. Man kann allerdings die Symptome wie Atemwegsinfektionen oder Schwierigkeiten beim Abhusten behandeln. Die Behandlung ist also bei beiden Krankheiten symptomatisch. "Man wartet darauf, bis das Immunsystem des Körpers mit dem jeweiligen Erreger fertig wird", so Virologe Kräusslich.

