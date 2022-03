Corona bei Kindern: Deutlich mehr Fälle von Krupphusten in Omikron-Welle

Von: Max Darga

Ärzte aus den USA veröffentlichten Daten, die zeigen, dass während der Omikron-Welle mehr Kinder an Krupphusten litten. (Symbolbild) © xZeroxCreativesx/imago

Corona verläuft bei Kindern meist harmlos, heißt es. Laut einer neuen Studie könnte eine Omikron-Infektion aber Krupphusten bei den Jüngsten auslösen.

Boston – Das Coronavirus grassiert mit seiner Omikron-Variante in Deutschland. Fast täglich steigen im späten März die Zahlen der Neuinfektionen an. Regelmäßig wird ein neuer Rekordwert gemeldet. Die Inzidenzen steigen unter den Jüngeren noch stärker an als in der älteren Bevölkerung. Der Tenor war dabei aber bislang, dass Corona für Kinder und Jugendliche keine Gefahr darstelle. Eine Studie aus Boston in den USA legt nun nahe, dass die neue Omikron-Variante des Coronavirus doch zu Verläufen bei Kindern führen könnte, die alles andere als angenehm sind – mit schwerem Husten.

Die Zahlen stammen von einer Kinderklinik in der US-Stadt Boston. Im Journal Pediatrics veröffentlichten die Autoren ihre Ergebnisse. Sie stellten fest, dass Kinder mit Omikron-Infektionen des Corona-Virus häufiger an sogenanntem Pseudokrupp leiden. *24vita.de und tz.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

