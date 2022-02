Cortison-Nebenwirkungen: Es muss nicht zur Gewichtszunahme kommen

Cortisonsalbe wirkt gut gegen Schuppenflechte. (Symbolbild) © osmar01/Imago

Cortison-Medikamente gibt es in verschiedenen Formen. Die Form entscheidet oft über die Stärke der Nebenwirkungen.

Köln – In manchen Lebenssituationen ist Cortison ein guter und schneller Helfer in der Not. So lindert das Medikament zum Beispiel manche Hautausschläge effektiv, hilft bei Gelenkerkrankungen oder bei Behandlungen von Atemwegserkrankungen. Einen wirklich guten Ruf hat das Medikament aber nicht, denn oftmals ist von starken Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme, Osteoporose, Grauer Star oder erhöhtem Thromboserisiko zu lesen. Wer diese Nebenwirkungen aber beim Arzt oder der Ärztin anspricht und das Medikament richtig dosiert, lässt sich damit gut umgehen.

Cortison ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der Glukokortikosteroide. In Form von Hormonen sind die Glukokortikosteroide in jedem Körper zu finden, sie lassen sich aber auch als Medikament herstellen. Als Medikament kommt Cortison in verschiedenen Formen zum Einsatz, beispielsweise als Tabletten, Creme, Spritze oder via Inhalation. Die Krankheit, die Cortison bekämpfen soll, ist dabei entscheidend. Kortisonhaltige Medikamente sind verschreibungspflichtig. Laut dem Portal Gesundheitsinformationsdienst hat die Art der Einnahme auch Einfluss auf die Stärke der Nebenwirkungen von Cortison. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

