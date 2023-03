Zähne machen lassen in der Türkei

Zähne machen lassen in der Türkei

Ein strahlendes Lächeln öffnet Türen und Herzen. Wer jedoch mit den eigenen Zähnen unzufrieden ist, wird verhaltener oder möchte sogar nicht mehr lächeln.

Wenn man Zahnbehandlungen in Deutschland in Betracht zieht, kann es sehr teuer werden. Doch wenn man sich die Zähne in der Türkei machen lässt, kann man eine hochqualitative Behandlung zu einem günstigen Preis bekommen.

Die moderne Zahnklinik in Istanbul, die Cosmedicadental, stellt eine kostengünstige und qualitativ hochwertige Alternative für internationale Patienten dar.

Wieso sollten Sie Ihre Zähne in der Türkei machen lassen?

Eine zahnmedizinische Behandlung in Deutschland ist häufig teuer. Die Krankenkasse bezuschusst vor allem auch rein ästhetische Maßnahmen nicht. Bei einer Zahnbehandlung in der Türkei (Istanbul) gilt dies ebenfalls, allerdings entstehen in der Regel deutlich geringere Kosten.

Der Preisunterschied ist sehr hoch. Dies bedeutet eine große Ersparnis, auch wenn man Flug und Hotel dazurechnet. Selbstverständlich geht diese nicht zulasten der Qualität. Auch alle Ärzte bei Cosmedicadental können eine intensive zahnmedizinische Ausbildung vorweisen. Sie nehmen außerdem regelmäßig an Fortbildungen zu den aktuellen Methoden der Behandlung teil.

Wieso sind die zahnärztlichen Behandlungen in der Türkei günstiger als in anderen Ländern?

Das liegt an den deutlich niedrigeren Ausgaben und Kosten in der Türkei im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Die Mieten in der Türkei sind geringer und es fallen weniger Steuern an. Es gibt günstigere Kosten für Dienstleistungen und insgesamt sind die Lebenshaltungskosten in der Türkei niedriger.

Und diese Ersparnis kann eine Zahnklinik in der Türkei direkt an ihre Patienten weitergeben. Ein weiterer Grund sind die niedrigen Laborgebühren in einer türkischen Klinik. Diese machen bei einer Zahnbehandlung häufig einen der größten Kostenfaktoren aus. Sind sie, wie in der Türkei, geringer, senkt das insgesamt den Preis der Behandlung.

Was sind Veneers und Lumineers?

Veneers in der Türkei © Cosmedical

Veneers sind dünne Verschalungen, die über Ihren Zähnen angebracht werden. Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn der darunter liegende Zahn stark verfärbt, verformt oder abgeschlagen ist. Die Verschalung selbst ist dabei resistent gegen Verfärbungen und sorgt für ein dauerhaftes Hollywood Smile.

Lumineers sind ebenfalls Verschalungen, allerdings sind sie besonders dünn und deshalb vor allem für die vorderen Zähne geeignet. Im Gegensatz zu Veneers bestehen sie nicht aus Kunstharz oder Porzellan, sondern aus Keramik.

Das Ziel der Lumineers und Veneers in der Türkei ist allerdings dasselbe: das Überdecken von verformten oder verfärbten Zähnen.

Wie funktionieren Zahnaufhellungen und Invisaligns?

Für Zahnaufhellungen stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Einerseits kann eine Schiene angefertigt werden, die der Patient dann - gefüllt mit einem speziellen Aufhellungsgel - regelmäßig selbst trägt. Auf Vorher-Nachher-Bildern wird der Erfolg beständig beobachtet, um die Behandlung gegebenenfalls anpassen zu können. Eine Direktbehandlung ist eine intensivere Methode der Zahnaufhellung.

Dabei trägt der Arzt das Gel direkt in der Praxis auf die Zähne auf. Invisaligns sind spezielle unsichtbare Zahnspangen, die Fehlstellungen beseitigen können. Dabei werden regelmäßig neue Schienen angefertigt, die die Zähne Millimeter für Millimeter in die richtige Position bringen.

Was sind Zahnimplantate und Zahnkronen?

Zahnimplantate in der Türkei © comedical

Zahnimplantate in der Türkei sind dauerhafte Zahnersatz Lösungen, die fest im Kieferknochen verankert werden.

Sie bestehen in der Regel aus drei Teilen:

Dem Implantat Körper im Knochen, der sogenannte Titanstab

Der als Zahn sichtbaren Krone

Dem verbindenden Halsteil, dem Abutment

Ist die natürliche Zahnwurzel noch vorhanden, stellt die Zahnkrone eine beliebte Alternative zu Implantaten dar. Mit einem Kunststoffkleber wird dabei eine Nachbildung des Zahns, meist aus Keramik, auf den verbleibenden Resten des Originalzahns angebracht.

Zähne machen lassen in der Türkei - warum in der Cosmedicadental Clinic?

Wenn Sie sich für eine ästhetische Zahnbehandlung oder einen Zahnersatz in der Türkei entschieden haben, haben Sie die Qual der Wahl, welcher Klinik Sie Ihr Lächeln anvertrauen.

Die Cosmedicadental Clinic blickt auf 10 Jahre Erfahrung in der Zahnmedizin zurück. Erstklassige Qualität, ausgezeichneter Service und ein Höchstmaß an Hygiene zeichnen die Arbeit des Personals aus. Das Leistungsspektrum ist groß, wenn Sie zu uns kommen:

Zahnimplantate in der Türkei

Verblendungen aus Porzellan

Zirkonium Kronen

Behandlungen des Wurzelkanals

Zahnaufhellungen

Und das sind nur einige der Behandlungen, die angeboten werden. Lassen Sie sich nicht länger von Ihren Bedenken wegen Behandlungen im Ausland aufhalten. Vertrauen Sie auf die Erfahrung und die neuesten Technologien in der Cosmedicadental Clinic. Zähne machen lassen in der Türkei – höchste Qualität zu niedrigen Preisen!

