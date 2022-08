Bei Völlegefühl: Besser Finger weg vom Verdauungsschnaps

Von: Judith Braun

Bei Völlegefühl nach einem üppigen Essen kann ein Verdauungsspaziergang helfen. © Lars Zahner/IMAGO

Menschen, die zu viel gegessen haben, leiden häufig danach unter einem unangenehmen Völlegefühl. Dieses sollte nicht mit Alkohol gemindert werden.

Wer sich den Bauch bei einem Fünf-Gänge-Menü, einem Geburtstag oder an Weihnachten mit Köstlichkeiten voll schlägt, der leidet nicht selten kurz danach unter einem unangenehmen Völlegefühl. Im Zustand des Esskomas will man sich am liebsten nur noch in die Waagrechte auf Sofa oder Bett begeben.

Warum man lieber auf einen Verdauungsschnaps verzichten sollte und was stattdessen gegen ein Völlegefühl hilft, verrät 24vita.de.

Völlegefühl kann verschiedene Ursachen haben. Neben einer ungünstigen Ernährung können auch Unverträglichkeiten, Magen-Darm-Probleme, Antibiotika oder hormonelle Störungen das unangenehme Gefühl auslösen. Tritt das Völlegefühl direkt nach der Nahrungsaufnahme auf, dann liegt der Verdacht nahe, dass das Essen der Auslöser ist. Das kann passieren, wenn man entweder zu viel isst oder aber vor allem sehr fettige Speisen zu sich nimmt.

