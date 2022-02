Dauernd gestresst? Das kann sich auf Dauer auf Ihr Herz schlagen

Von: Jasmin Pospiech

Mit der Psychokardiologie gibt es für diese Wechselwirkungen sogar eine eigene medizinische Spezialdisziplin. © dpa-infografik GmbH/dpa

Das Herz ist der Motor unseres Körpers. Für seine Gesundheit spielt das mentale Wohlbefinden eine große Rolle – das gilt auch umgekehrt. Das steckt dahinter.

Teltow – Ein Herz und eine Seele sein: Dieser Satz gilt auch, wenn es um die Gesundheit geht. „Geht es der einen Seite nicht gut, leidet oft auch die andere darunter“, sagt der Mediziner Prof. Volker Köllner. Manchmal reiche es deshalb nicht, bei der Behandlung nur die eine Seite zu berücksichtigen, so der Chefarzt für Psychosomatik am Reha-Zentrum Seehof in Teltow bei Berlin.

Dann ist es hilfreich, auch die Wechselwirkungen in den Blick zu nehmen – wofür es mit der Psychokardiologie sogar eine eigene Spezialdisziplin in der Medizin gibt. Eine Vielzahl von Studien belegt, dass die Gesundheit von Herz und Psyche eng miteinander verflochten ist.

Depressionen etwa erhöhen das Risiko für einen Herzinfarkt fast so stark wie Rauchen, weiß 24vita.de.*

Dass enormer Stress – eine Todesnachricht oder ein Jobverlust zum Beispiel – ganz unmittelbar auf das Herz schlagen kann, zeigt das Broken Heart-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine akute Herzschwäche, bei der die Pumpleistung des Organs nachlässt. Viele Betroffene müssen auf der Intensivstation behandelt werden, wobei sich das Herz – anders als bei anderen Erkrankungen – wieder erholt. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

