Demenz durch Bluthochdruck: So checken Sie Ihr Risiko

Von: Andreas Beez

Teilen

„Bluthochdruck stresst die Hirngefäße und erhöht auch das Risiko für die Entstehung einer vaskulären Demenz“, warnt Uni-Chefarzt Professor Martin Halle © pixdesign123/Panther Media

Erhöhter Blutdruck stress die Hirngefäße, erhöht die Gefahr für Schlaganfall und Demenz. Ein Uni-Chefarzt erklärt, wie Sie Ihr Risiko checken können.

Demenz gilt als gefürchtete Volkskrankheit. Nach Erkenntnissen der Deutschen Hirnstiftung sind allein in Deutschland etwa 1,2 Millionen Menschen davon betroffen, und die Zahl steigt stetig an. Jedes Jahr kommen etwa 240 000 Patienten dazu. Trotzdem wird ein Risikofaktor oft unterschätzt, den jeder von uns ein Stück weit selbst in der Hand hat: Bluthochdruck.

Präventions-Professor Martin Halle: Bluthochdruck erhöht Risiko für vaskuläre Demenz

„Auf Dauer setzen selbst vermeintlich nur moderat erhöhte Messwerte die Blutgefäße enorm unter Druck – auch im Gehirn. Eine mögliche Folge sind chronische Durchblutungsstörungen. Dadurch kann es nicht nur zu einem Schlaganfall, sondern auch zu einer sogenannten vaskulären Demenz kommen“, warnt Professor Martin Halle, Präventionsmediziner und Chefarzt im Münchner Uniklinikum rechts der Isar.

Die Gefahr: Bluthochdruck stresst die Hirngefäße

Check im Zentrum für Prävention und Sportmedizin der TU München: „Spätestens ab 40 sollte man mindestens einmal im Jahr seinen Blutdruck überprüfen“, rät Professor Martin Halle (rechts). © Markus Götzfried

„Erhöhter Blutdruck stresst die Hirngefäße“, weiß Prof. Halle, „seit einigen Jahren kristallisiert sich verstärkt ein Zusammenhang auch zwischen Hypertonie und Demenz heraus.“ So kam bei einer Anfang 2020 veröffentlichten Studie heraus, dass die erfolgreiche medikamentöse Einstellung von Bluthochdruck das Demenz-Risiko um zwölf Prozent senkt und jenes von Alzheimer sogar um 16 Prozent.

Vaskuläre Demenz: 15 bis 25 Prozent aller Demenz-Fälle

Zur Erklärung: Demenz ist praktisch der Übergriff für eine schwindende Leistungsfähigkeit des Gehirns. Die häufigste Form ist die Alzheimersche Krankheit, an der etwa 50 bis 70 Prozent der Dementen leiden. Circa 15 bis 25 Prozent aller Fälle sind laut Deutscher Hirnstiftung der vaskulären Demenz zuzuordnen.

Gefäßveränderungen durch Mikro-Blutungen und Mini-Schlanganfälle

Bei letzterer kommt es unter anderem zu Gefäßveränderungen durch Mikro-Blutungen, Mini-Schlaganfälle (in der Fachsprache transitorische ischämische Attacken, kurz TIA) genannt und Schädigungen der Blut-Hirn-Schranke. Dabei entsteht eine Kettenreaktion: „Bei einem zu hohen Blutdruck können winzige Eiweißpartikel durch die Gefäßwand gelangen, dadurch sterben Zellen im Gehirn ab“, erklärt der Neurologe Professor Götz Thomalla vom Uniklinikum Hamburg-Eppendorf in einem Beitrag für den Norddeutschen Rundfunk (NDR).

Die Warnsignale: Ab 40 mindestens einmal im Jahr Blutdruck messen

Bluthochdruck und Demenz verbindet, dass sich beide Erkrankungen schleichend entwickeln. Lange haben die Betroffenen keine klar zuzuordnenden Symptome. „Generell sollte man ab 40 Jahren mindestens einmal im Jahr den Blutdruck messen – speziell dann, wenn man relativ häufig Kopfschmerzen hat“, rät der Präventionsmediziner Halle.

Vorsicht, wenn Sie sich morgens oft wie gerädert fühlen

Ein Warnsignal für erhöhten Blutdruck kann auch sein, dass man sich morgens oft unausgeschlafen und wie gerädert fühlt. „Das kann auch ein Hinweis auf nächtlich erhöhten Blutdruck sein. Normalerweise ist der Blutdruck nachts im Liegen um etwa 20 mm/Hg niedriger als tagsüber.

Auch Schnarchen kann zu extrem hohen Blutdruck führen

Wenn diese Nachtabsenkung nicht eintritt, wird das Gehirn gestresst. Dadurch wird die Tiefschlafphase gestört, sie tritt seltener ein oder hält kürzer an. Der wichtige Erholungseffekt über die Nacht fällt aus. Dies kann die Leistungsfähigkeit am nächsten Tag massiv einschränken.“ Man fühlt sich mental und körperlich müde, kann sich nicht so gut konzentrieren, ist mitunter fahrig und leicht reizbar. „Auch Schnarchen kann zu nächtlichem Stress und extrem hohen Blutdruck führen“, berichtet Halle.

Die Untersuchungen: Check beim Hausarzt sinnvoll

Neben den klassischen Vorsorgeuntersuchungen und regelmäßigen Blutdruckkontrollen empfiehlt der Kardiologe Halle ergänzende Untersuchungen beispielsweise beim Hausarzt bereits ab einem Blutdruckmesswert von 140/90 mm/Hg – als optimal gilt 120/80, alles bis 139/89 als hoch­normal, darüber spricht man von Hypertonie Grad 1. Der Hintergrund: Studien-Analysen aus China belegen, dass das Schlaganfallrisiko bereits bei Werten zwischen 120/80 und 140/90 um beachtliche 66 Prozent steigt.

Augenarzt kann Hinweise auf erhöhtes Demenz-Risiko liefern

Was viele Menschen nicht wissen: Auch ein Besuch beim Augenarzt kann wertvolle Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für eine vaskuläre Demenz liefern. „Der Augenarzt kann gewissermaßen ins Gehirn schauen. Er beurteilt, ob die Gefäße der Netzhaut Veränderungen aufweisen bzw. geschlängelt sind. In solchen Fällen liegt schon seit Jahren Bluthochdruck vor“, erläutert der Chefarzt vom Uniklinikum rechts der Isar und fügt hinzu: „Gibt es bereits Einblutungen in der Netzhaut, ist dies in der Regel auch im Gehirn bereits passiert. Solche Prozesse führen über viele Jahre zum Verlust von Gehirnzellen.

Therapie: Die wichtigsten Blutdruckmedikamente

Neben Lebensstilveränderungen (siehe Vorbeugung) haben Mediziner heute eine Fülle von effektiven Arzneimittel gegen Bluthochdruck zur Verfügung. Zu den wichtigsten Medikamentengruppen gehören ACE-Hemmer, Sartane, Calziumantagonisten, Diuretika (Wassertabletten) und Betablocker.