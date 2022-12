Depression: Sieben Faktoren, die auf Ihr persönliches Risiko hinweisen

Von: Judith Braun

Anders als Frauen zeigen Männer bei Depressionen häufig exzessives oder aggresives Verhalten. © Maskot/IMAGO

Äußere und innere Faktoren spielen eine Rolle bei der Entstehung von Depressionen. So können zum Beispiel körperliche Erkrankungen oder eine genetische Disposition das Risiko erhöhen.

In Deutschland erkranken jedes Jahr fünf Millionen Menschen an einer Depression. Von der Kindheit bis ins hohe Alter können Personen in jedem Alter von dem psychischen Leiden betroffen sein. Bei Jugendlichen zeigen sich Depressionen unter anderem durch sozialen Rückzug oder nachlassende Schulleistungen. Unterschiede gibt es jedoch auch bei den Geschlechtern: Anders als bei Frauen kann sich die Krankheit bei Männern beispielsweise durch exzessives oder aggressives Verhalten äußern. Zwar sind die Ursachen für Depressionen noch nicht vollständig geklärt, dennoch gibt es verschiedene Faktoren, die das Risiko für die Krankheit erhöhen. Äußere und innere Aspekte spielen offenbar letztendlich bei der Entstehung zusammen.

Laut Klassifizierungssystem ICD-10 sind typische Symptome einer Depression beispielsweise Antriebslosigkeit, Müdigkeit oder der Verlust von Freude und Interessen. Zudem leiden Betroffene fast ununterbrochen unter einer depressiven Stimmung in starkem Ausmaß. Wenn sie länger als zwei Wochen anhält und von außen nicht beeinflussbar ist, deutet dies auf eine Erkrankung hin.

