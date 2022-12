Depression erkennen: Schmerzen und Schlafprobleme sind erste Anzeichen

Von: Natalie Hull-Deichsel

Eine Depression ist eine ernsthafte Erkrankung, die viele Betroffene nicht sofort erkennen. Achten Sie bei sich und nahestehenden Menschen auf mögliche, frühe Symptome.

Schlechte Phasen und Traurigkeit im Leben kennt wahrscheinlich jeder von uns. Dann wird häufig davon gesprochen, „deprimiert“ zu sein. So kann das Wetter, der Beruf oder auch eine private Enttäuschung die Ursache für den traurigen Gemütszustand sein. Meist wird das Befinden von allein wieder besser. Doch was, wenn nicht? Dann sprechen Mediziner von einer Depression – eine ernsthafte Erkrankung, die sich schon früh anhand bestimmter Warnzeichen und Symptome bemerkbar macht und die in vielen Fällen behandelt werden muss.

Welche unspezifischen Frühsymptome sich mit einer beginnenden Depression zeigen können, verrät 24vita.de.

Menschen mit einer angehenden Depression leiden unter Durchschlafproblemen als eines der typischen Frühsymptome. (Symbolbild) © Monkey Business 2/Imago

Frauen erhalten statistisch gesehen häufiger die Diagnose „Depression“ als Männer – was nicht unbedingt bedeutet, dass Frauen häufiger an der psychischen Erkrankung leiden. Es zeigt sich grundsätzlich, dass Frauen eher und schneller die Bereitschaft haben, sich bei Beschwerden der Psyche Hilfe zu suchen. Zudem wird bei Männern eine Depression häufig spät erkannt.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.