DERMAZENT: Die Adresse für gesunde und schöne Haut im Zentrum von München

Das Fachpersonal der DERMAZENT-Praxis begleitet Sie kompetent durch den gesamten Behandlungsprozess. © DERMAZENT

Die Hautarzt-Praxis „DERMAZENT – Dermatologie im Zentrum“ befindet sich gut erreichbar im renommierten Hackenviertel in München und ist auf die Kryolipolyse-Therapie spezialisiert.

Neben modernsten Therapieverfahren bietet die Hautarzt-Praxis auch traditionelle Behandlungsmethoden an. Die Schwerpunkte liegen in der ästhetischen und operativen Dermatologie. Darüber hinaus ist DERMAZENT ein Zentrum für Lasermedizin und Lichttherapie. Die schönen Praxisräume und ein zuvorkommendes, freundliches Team wird dafür sorgen, dass Sie sich gut aufgehoben fühlen. Das Fachpersonal wird Sie gerne beraten, welche Behandlung oder Therapien für Sie und Ihr individuelles Anliegen geeignet sind. Sie werden kompetent durch den gesamten Behandlungsprozess begleitet, das Team steht jederzeit gerne für Rückfragen zur Verfügung.

In den schönen Praxisräumen bei DERMAZENT fühlen sich Patienten rundum gut aufgehoben. © DERMAZENT

Kältetherapie bei DERMAZENT München: Fettpolster sanft loswerden

Bei der innovativen Kältetherapie wird es vielen Patienten warm ums Herz: Sie müssen sich nicht mehr unters Messer legen oder mit Absaugspritzen behandeln lassen, um unliebsame Fettpölsterchen loszuwerden. Die ästhethischen Störenfriede werden praktisch weggefroren. Genauer gesagt sprechen Experten wie Dr. Christoph Liebich von einer Kryolipolyse-Behandlung. „Dabei werden die gewünschten Körperregionen kontrolliert auf minus zehn Grad heruntergekühlt. Durch die Kälte wird ein natürlicher Abbauprozess der Fettzellen in Gang gesetzt, ohne dass das umliegende Gewebe auf die Minusgrade reagiert. Die Ergebnisse werden nach vier bis sechs Wochen sichtbar“, erklärt der Dermatologe und Leiter des Expertenzentrums Dermazent in der Münchner Altstadt. Gerade das Thema Sicherheit ist Liebich, der als breit ausgebildeter Facharzt viel Erfahrung bei der Diagnose und Therapie klassischer Hauterkrankungen besitzt, sehr wichtig.

Dr. Christoph Liebich, renommierter Dermatologe und Leiter des Expertenzentrums DERMAZENT in der Münchner Altstadt. © DERMAZENT

Schmerzen, Nebenwirkungen und Ausfallzeiten sind bei der Kryolipolyse-Behandlung weitgehend ausgeschlossen. Während der Behandlung sind die Patienten unter ständiger Beobachtung. Ihnen wird dabei insgesamt nicht kalt.

Seinen Patienten empfiehlt Dr. Liebich, die Kälte-Therapie mit einer Stoßwellenbehandlung zu kombinieren. „Dadurch werden der Fettabbau und die Hautstraffung zusätzlich angeregt.“

Dr. Liebich, Ihr Hautarzt in München: So läuft die Kryolipolyse

Die Kryolipolyse-Therapie dauert etwa eine Stunde. Am Behandlungstag wird zunächst das zu behandelnde Areal mit einer Schablone markiert. Zum Schutz kommt ein Vliestuch auf die Haut. Dann wird der Applikator des Geräts aufgelegt, der etwa die Größe eines Bügeleisens hat. Mit wellenartigen Bewegungen wird das Areal angesaugt und vorbereitet. Das dauert etwa fünf Minuten. Dann setzt die Kältetherapie ein. Im Anschluss gibt es eine Injektionslipolyse, welche das Lösen der Fettzellen erleichtert. „Es wird direkt in das gefrorene Areal gespritzt“, so Dr. Liebich. Nun wird die Haut etwas massiert. Es folgt die erste von drei Einheiten der Stoßwellentherapie. „So werden abgestorbene Fettzellen leichter über das Lymphsystem abtransportiert. Zusätzlich wird das Gewebe auch gestrafft. Diese Dreier-Kombination basiert auf neusten Studien zur bestmöglichen Wirkung der Kryolipolyse.“

Kryolipolyse: Hier eignet sich die Therapie

Die Behandlung eignet sich nicht als Ersatz fürs Abnehmen und ist bei starkem Übergewicht nicht geeignet. Vielmehr kommt sie für weitgehend normalgewichtige Patienten infrage, die hartnäckige Fettpölsterchen trotz Sport und gesundem Lebensstil einfach nicht loswerden können. „Am häufigsten sehen wir Patienten, die am Bauch behandelt werden möchten. Männer stören sich häufig an Fettpolstern am unteren Rücken, sogenannten Love Handels, sowie an der Brust. Bei Frauen stehen auch die Innenseiten der Oberschenkel und der Knie auf der Kryolipolyse-Wunschliste weit oben.“

