WHO-Wohlfühltest: Mit 5 Fragen lassen sich Depressionen erkennen

Von: Laura Knops

Teilen

Bei einer Depression ist der Gang zum Arzt unumgänglich. © Maskot / Imago

Eine Depression oder depressive Verstimmung sollte ernst genommen werden. Der WHO-5-Wohlfühltest kann helfen, erste Anzeichen zu erkennen.

Mehr zum Thema Diagnose Depression: Mit dem WHO-5-Wohlfühltest können Sie erste Anzeichen erkennen

Unter Gedankenspiralen, Traurigkeit und schlechter Stimmung leidet jeder hin und wieder mal. Kehren diese jedoch immer wieder zurück und können Betroffene diese nicht überwinden, könnte es sich dabei auch um eine Depression handeln. Depressionen gehören in Deutschland zu den häufigsten psychischen Störungen - rund 5,3 Millionen Menschen erkranken jährlich an einer Depression.

Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt das Risiko an einer depressiven Episode zu leiden demnach durchschnittlich bei etwa 19 Prozent, bei Frauen sogar bei rund 25 Prozent. Auch Kinder und Jugendliche sind immer häufiger betroffen. Da die Krankheit nicht immer sofort auch als solche zu erkennen ist, hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen Test mit fünf Fragen entwickelt. An welchen Anzeichen Sie erkennen, ob es sich um eine Depression handelt, verrät 24vita.de.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.