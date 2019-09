Zu dick fürs Dirndl? Diese einfache Bewegung verbrennt bis zu 700 Kalorien pro Stunde

Zuckerwatte, Liebesapfel, Hendl: Auf Volksfesten schlemmt es sich so richtig gut. Wenn die Tracht dann nicht mehr passt, sollten Sie folgende simple Aktion einplanen.

Wer mehr Kalorien isst als verbrennt, nimmt zu. Im Umkehrschluss heißt das: Sie können so viel essen, wie Sie wollen, wenn Sie sich nur ausreichend bewegen. Denn wer Sport treibt oder sich anderweitig bewegt, verbrennt Kalorien und verhindert so, dass er zunimmt. Vor allem für Sportmuffel eine gute Nachricht: Es muss nicht immer der schweißtreibende Sport sein, auch andere Aktivitäten verbrennen ordentlich Kalorien.

Haus- und Gartenarbeit als effektiver Sportersatz?

Und in einigen Fällen kann man sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: etwa mit Gartenarbeit. Diese soll pro Stunde bis zu 700 Kalorien verbrennen, was der Kalorienanzahl in einem Döner entspricht. Auch Hausarbeit ist ein richtiger Kalorienschreck: So soll staubsaugen oder bügeln pro Stunde bis zu 200 Kalorien verbrennen.

Wer höher hinaus möchte, muss sich allerdings doch sportlich verausgaben und joggen, wandern oder Fahrrad fahren. Die schnellste Möglichkeit, Kalorien zu verbrennen, soll dem britischen News-Portal Daily Star zufolge allerdings Seilspringen sein. Ganze 1.070 Kalorien sollen dran glauben müssen, wenn man eine Stunde Seil springt. Dieselbe Kalorienanzahl, die auch eine Stunde zügiges Joggen verbrennt.

Schnell Kalorien verbrennen - mit diesen Sportarten

Sie möchten die Kalorien der gerade vernaschten Schokoladentafel oder Pizza Capricciosa abtrainieren? Dann sollten Sie sich dem Business Insider zufolge an folgende Sportarten und Aktivitäten halten:

Rudern verbrennt rund 550 Kalorien pro Stunde.

Ski-Langlauf verbrennt rund 620 Kalorien pro Stunde.

Skaten verbrennt bis zu 680 Kalorien pro Stunde.

Tennis verbrennt bis zu 730 Kalorien pro Stunde.

Treppen steigen soll bis zu 820 Kalorien pro Stunde verbrennen.

