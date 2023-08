Die Top 10 der besten Anbieter von Haartransplantationen in der Türkei

Teilen

Die Smile Hair Klinik gehört zu den führenden Kliniken. © Smile Hair Klinik

Die Haartransplantation in der Türkei wird weltweit immer beliebter. Welche Ärzte und Kliniken gut sind und worauf Sie achten sollten, lesen Sie in diesem Beitrag.

Die Kliniken für Haartransplantationen sind bekannt für die große Professionalität der Ärzte, das große Know-how, den hohen Hygienestandard und die ausgezeichnete Betreuung der Patienten während und auch nach dem Eingriff.



Ein weiterer Faktor, der für eine Haartransplantation in Istanbul spricht, sind die niedrigen Kosten. Durch speziellen Paket-Angebote für Haarverpflanzungen in der Türkei ermöglichen die Kliniken in der Türkei auch Menschen mit geringerem Einkommen, eine qualitativ hochwertige Haartransplantation in der Türkei vornehmen zu lassen.

Ästhetik gepaart mit geringen Kosten

Die Kosten für eine Haartransplantation in der Türkei sind wesentlich geringer als die Kosten, die für diese Eingriffe in Kliniken in Deutschland berechnet werden. Durchschnittlich ist eine Preisersparnis von über 50 Prozent möglich. Dazu tragen nicht nur günstige Preise, sondern auch Paketangebote bei, die keine zusätzlichen Kosten für die Nachbehandlung, Pflegemittel und Medikamente enthalten.

In den Rundum-Sorglos-Angeboten sind der Aufenthalt, die Unterbringung in einem Hotel, der Eingriff, alle benötigten Hilfsmittel, ein Dolmetscher und die Anreise vom Flughafen in die Klinik enthalten. Nach der Buchung des Fluges können sich die Patienten voll auf den Eingriff und das gewünschte Ergebnis der Haartransplantation konzentrieren. Sämtliche Organisationsangelegenheiten werden von dem Klinikpersonal übernommen.

Die Smile Hair Clinic in Istanbul

Die Smile Hair Clinic wurde 2018 von den beiden Spitzen-Haarchirurgen Dr. M. Erdogans und Dr. G. Bilgins gegründet. Durch die Umsetzung einer True Philosophy zugunsten der Patienten, sind die beiden hoch qualifizierten Ärzte in der Lage, Haartransplantationen mit größter Perfektion durchzuführen. Einen behandelnden Arzt, der nicht die höchste Qualifikation besitzt, wird man in der Smile Hair Clinic nicht finden.

In den vorher nachher Ergebnissen zeigt sich die Perfektion und die hohe Qualität der Eingriffe. Die Patienten wirken mit vollem Haar auf Vorher-Nachher-Bildern deutlich vitaler, jünger und selbstbewusster. Die Verwandlung und der Schritt in ein neues Leben beginnen mit der Haartransplantation in Istanbul und enden nach zwölf Monaten mit dem endgültigen Ergebnis einer natürlichen und dichten Haarpracht, bei der kein Haarausfall mehr auftritt.

Die Smile Hair Clinic im Dienste der Schönheit

Bei jeder DHI Haartransplantation Türkei stehen immer der Patient und sein Wohlbefinden im Mittelpunkt. Um den Eingriff möglichst angenehm zu gestalten, wird eine lokale Betäubung der Kopfhaut durchgeführt. Patienten mit einer Nadelphobie haben die Möglichkeit, das Lokalbetäubungsmittel mittels Druck in die Kopfhaut einbringen zu lassen.

Die mit der FUE Technik mit feinen, rotierenden Nadeln entnommenen Haarwurzeln setzt der Haarchirurg sofort wieder an den kahlen Stellen ein, die aufgefüllt werden sollen. Vor allem bei diesem Behandlungsschritt ist die große Expertise der Haarchirurgen der Smile Hair Clinic erforderlich, um ein schönes und natürliches Ergebnis zu erzielen.

Bei der Anlegung der Stichkanäle, die später die Haarwurzeln aufnehmen, muss bereits die natürliche Wuchsrichtung und Dichte der Haare berücksichtigt werden, um einen späteren Maskeneffekt zu vermeiden.

Um die Stichkanäle noch präziser ausführen zu können, wenden die Ärzte der Smile Hair Clinic als Standard die Saphir FUE Methode an. Speziell für diesen Zweck entwickelte, sehr scharfe Saphir Klingen ermöglichen das Setzen von exakten Winkeln und gerade Schnittkanten. Ein Ausfransen der Wundränder wird durch den verstellbaren Winkel der Klingen vermieden. Die zu transplantierenden Grafts werden direkt in die Stichkanäle eingesetzt und dort schnell wieder mit Blut und Nährstoffen versorgt. Wundschwellungen und Blutungen treten nur in geringem Ausmaß auf. Der Heilungsprozess verkürzt sich um mehrere Tage.

Die DHI Haartransplantation beschränkt sich nicht nur auf das Auffüllen von Kopfhaar. Auch unschöne, schüttere Bartteile, Narben an Kinn und Wangen oder zu geringes Wachstum von Barthaaren können mit der DHI Methode korrigiert werden.

Selbst Frauen, die im Wechsel unter starkem Haarverlust und schütteren Stellen im Scheitelbereich leiden, nehmen gerne die DHI Haartransplantation in der Smile Hair Clinic in Anspruch. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die erfahrenen Ärzte auf eine vollständige Rasur des Kopfes verzichten und lediglich die Haare im Bereich der Spender- und Empfängerzone mit einer speziellen Schere kürzen.

Die Top 10 Kliniken für Haartransplantation in der Türkei

Smile Hair Clinic

Die Smile Hair Clinic steht mit ihren außerordentlichen Leistungen und dem großen Können der Ärzte unangefochten an der Spitze der Haarkliniken in der Türkei. Die Anwendung von modernsten Technologien und Transplantationsverfahren verhelfen den Patienten der Smile Hair Clinic zu vollem, natürlichem Haar und einem neuen Schönheitsideal. Speziell geschultes Personal steigert das Wohlbefinden während des Eingriffs. Die Nachbetreuung der Patienten über die folgenden zwölf Monate muss keinen Vergleich scheuen. Zahlreiche Bewertungen von Patienten, die die höchste Sternanzahl vergeben, sprechen für die Dienstleistungen der Smile Hair Clinic. Cosmedica Clinic

Die Cosmedica Clinic verhilft seit 15 Jahren Patienten zu neuer Attraktivität. Der hohe medizinische Standard bei der Haartransplantation und die Berücksichtigung der Ausgangshaarsituation erzielen bei den Patienten ein natürliches Ergebnis. Sapphire Hair Clinic

Die Sapphire Hair Clinic ist Teil der Medical Park Hospitals Group. Durch multidisziplinäre Arbeit unter einem Dach ist es den Ärzten möglich, vielseitige Eingriffe anzubieten. Dr. Serkan Aygin Clinic

Dr. Serkan Aygin verfügt über internationale Erfahrung, die zum Wohl der Patienten eingesetzt wird. Moderne Operationsmethoden, innovative Technologien und mentale Unterstützung der Patienten stehen im Vordergrund. Hermest Clinic

Das Team der Hermest Clinic passt die angewendete Methode der Haartransplantation individuell an jeden Patienten an. Die Ärzte besitzen mehr als zehn Jahre Berufserfahrung. Nim Clinic

Das Team der Nim Clinic garantiert, dass immer die maximal mögliche Anzahl an Grafts transplantiert wird. Die Klinik gibt eine 100 % Zufriedenheitsgarantie. ASMED Hair

Die ASMED Hair Clinic setzt digitale Technologien bei der FUE Haartransplantation ein, um eine optimale Haarwiederherstellung zu erreichen. Capil Clinic

Die Capil Clinic bietet die Haartransplantation in Verbindung mit einer Behandlung mit Stammzellen an. Die Klinik besitzt die JCI-Zertifizierung. Der Qualitätsstandard entspricht dem internationalen Niveau. Elithair

Elithair ist die größte Haarklinik der Welt, die in der Klinik über eigene Hotelzimmer verfügt. Angewendet wird vor allem die Neo FUE Methode. Luxus, Komfort und Sicherheit werden miteinander verbunden. Medhair Clinic

In der Medhair Clinic arbeiten Experten, die mit fortschrittlichen Techniken Haar-, Barthaar- und Augenbrauentransplantationen anbieten. Die Gesundheitsleistungen entsprechen dem internationalen Standard.