Drei Seniorinnen sprechen offen über ihre Schönheits-Operationen – Botox, Hyaluron, Lidkorrektur

Sehen jünger aus

Von Dorita Plange schließen

Drei mutige Seniorinnen aus München und die plastische Chirurgin Dr. Caroline Kim verraten die Erfolgsgeheimnisse ihrer Schönheits-Operationen.

Jede Frau hat ihre kleinen Geheimnisse, die sie lieber für sich behält. Eine operative Schönheitskorrektur wäre wohl für viele solch ein Fall. Das sehen die drei Münchnerinnen Linda St. (75), Rosa B. (80) und Traudl Weiß (81) – alle drei sind Patientinnen von Dr. Caroline Kim – aber ganz anders. Die Plastische Chirurgin ist unter anderem auf qualitativ hochwertige Schönheits-Operationen für Ältere spezialisiert.

Mutige Seniorinnen: „Wir genießen unser Leben“

„Wir stehen aktiv im Leben und genießen es. Wir sind fit und voller Pläne. Warum sollten wir diese Möglichkeiten nicht nutzen, wenn es sie doch gibt?“ Um anderen Frauen ihres Alters (und übrigens auch den Herren der Schöpfung) Mut zu machen, haben diese drei starken Golden Girls beschlossen, öffentlich von ihren sehr persönlichen und positiven Erfahrungen mit der Schönheitschirurgie zu berichten.

Traudl (81) bekommt schöne Komplimente

Traudl Weiß (80) hat eine Bekannte, die sich unübersehbar einer ganzen Reihe Korrekturen unterzog: „Jeder sieht’s. Aber sie behauptet bis heute, dass sie nichts hat machen lassen. Das kann man doch einfach sagen“, findet Traudl Weiß (80) aus Obergiesing, ehemals Personalsachbearbeiterin bei einer Versicherung. Vor sechs Jahren verlor sie ihren Mann: „Sein Tod war schlimm für mich. Wir waren 58 Jahre zusammen glücklich, 52 Jahre davon verheiratet. Ich bin dankbar für so viele schöne Erinnerungen.“ Gemeinsam bereisten sie die ganze Welt, gingen oft in die Berge. Nach der Trauerzeit beschloss Traudl, wieder zu leben: „Als Erstes habe ich mir die Augen lasern lassen. Ich wollte die Brille loswerden.“

„Schwere Lider, kleine Schlitze: Mir gefielen meine Augen nicht mehr“

Dann kümmerte sich Traudl um ihr Äußeres: „Erst mal ins Nagelstudio und zur Wimpernverlängerung.“ Doch sie war noch nicht zufrieden: „Mir gefielen meine Augen nicht mehr. So kleine Schlitze und so schwere Lider. Ich beschloss, etwas zu ändern.“ Die ambulante OP zur Augen-Korrektur bei Dr. Kim dauerte nur eine Stunde: „Ich konnte zuschauen, wie meine Augen von Tag zu Tag größer wurden. Das gefiel mir sehr. Es war genau die richtige Entscheidung.“ Das war im April 2021. Regelmäßig geht sie jetzt für einige Botox- und Hyaluron-Unterspritzungen zu Dr. Kim. Und bekommt schöne Komplimente. Die Freunde sagen: „Du schaust super aus. Warst Du im Urlaub?“ Traudl ist ist immer unterwegs. Zweimal in der Woche geht sie schwimmen. Ihre Passion ist der Chor- und Kirchengesang. Ihr neuestes Hobby: „Ich bin aktiv auf Instagram..“ Gerade erst ist sie von einer großen Karibik-Reise zurückgekehrt. Die hatte ihr ihre Familie zum 80. geschenkt.

Rosa (80) macht Frauen Mut: „Es ist wichtig, sich schön zu fühlen“

Sie ist bis zum heutigen Tage wunderbar ohne Handy, Computer oder Internet durchs Leben gekommen. Geht es jedoch um ihr Aussehen, ist Rosi B. aus Thalkirchen den neuesten Trends stets aufgeschlossen. Das gilt für ihre Kleidung genauso wie für ihr Gesicht und speziell für ihre schönen blauen Augen, „die unter schweren Schlupflidern immer kleiner wurden.“ Auch die Zornesfalte ließ ihr Gesicht müde und traurig erscheinen. Kurz vor dem ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2019 ließ sie sich in einem knapp einstündigen, ambulanten Eingriff die Oberlider richten und auch die Zornesfalte mit Botox unterspritzen. Bereits kurze Zeit nach der OP kamen ihre blauen Augen wieder zur Geltung: „Meine Nichte hat es sofort gemerkt. Aber sonst niemand.“ Es ist mir wichtig, dass ich mich schön fühle. Das habe ich nur für mich getan. Und das möchte ich auch allen anderen Frauen empfehlen.“

Linda (75) ließ sich die Lider straffen

Ein Blick in den Spiegel bestätigt Linda St. (74) jeden Tag aufs Neue, dass sie sich richtig entschieden hat. Linda hat harte Jahre hinter sich. 2020 starb ihr Ehemann. Nur drei Monate später bekam sie die Diagnose, zum dritten Mal an Brustkrebs erkrankt zu sein. Das alles hatte Spuren hinterlassen, mit denen sich Linda nicht abfinden wollte. Speziell die Asymmetrie ihrer Oberweite – ihr wurde ihm Rahmen einer Mastektomie eine Brust entfernt – störte sie. So bat sie 2021 Dr. Caroline Kim um Rat. Die erklärte ihr die drei Möglichkeiten: „Entweder die Amputation der gesunden Brust, einen Brustaufbau oder die Verkleinerung der vorhandenen Brust.“ Linda entschied sich für die letzte Variante und ließ sich auch gleich die Oberlider straffen: „Mit diesen beiden Ergebnissen war ich sehr zufrieden.“

„Zum attraktiven Äußeren gehört auch die innere Zufriedenheit“

Blieb noch das Problem mit der fehlenden Brust. Linda trägt dafür jetzt einen BH mit einer Brustprothese. Diese BHs gibt es nur in Sanitätshäusern: „Die sind nicht gerade attraktiv. Die Hersteller dieser speziellen Damenwäsche sollten sich da mal Gedanken machen. Schöne Wäsche ist wichtig für unser Selbstwertgefühl.“ Zum attraktiven Äußeren gehört für Linda auch die innere Zufriedenheit durch täglichen Sport, ehrenamtliche Tätigkeiten und schöne Reisen. Linda bekommt häufig nette Komplimente – „meistens von Frauen. Die Herren trauen sich wohl nicht so recht.“