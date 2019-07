"Dusch Das" fällt mit "mangelhaft" durch! Öko Test prüft Duschgele für Männer

Ein Drittel der von Öko Test geprüften Duschgele enttäuscht auf ganzer Linie! Was besonders schockiert: In vielen Proben stecken zeugungsgefährdende und krebserregende Substanzen.

Duschgel, Shampoo, Körperlotion: In Drogerien ist die Auswahl mittlerweile unüberschaubar. Und auch Männern fällt das Entscheiden immer schwerer, füllen sich doch die Regale mit speziell aufs männliche Geschlecht zugeschnittene Produkte rasant. "Nivea", "Dusch Das" bis hin zum No-name-Produkt: Das Verbrauchermagazin Öko-Test nahm jetzt 50 Duschgele unter die Lupe: mit erschreckendem Ergebnis!

Dusch Das enthält problematischen Duftstoff - der unfruchtbar machen könnte

Öko-Test prüfte die Duschgele in erster Linie auf riskante Duftstoffe und Konservierungsmittel. Nur jedes zweite Duschgel konnte dabei im Test mit der Bewertung "gut" oder "sehr gut" überzeugen, am allerbesten schnitt ein Naturkosmetik-Produkt ab. Knapp ein Drittel der Produkte fällt Öko-Test zufolge dagegen komplett durch.

In den Verlierer-Produkten stecken unter anderem problematische Duftstoffe und Formaldehyd/-abspalter, die Allergien auslösen können, krebsverdächtige Substanzen und PEG (Polyethylenglykole), die die Haut durchlässiger für Schadstoffe machen. Die Untersuchung der Proben im Labor ergab außerdem, das in vielen der möglicherweise zeugungsgefährdende Duftstoff Lilial steckt.

Folgende Duschgele schnitten im Öko-Test mit "mangelhaft" ab - und enthalten außerdem Lilial, das die Zeugungsfähigkeit beeinträchtigen soll:

Dusch Das For Men 2-in-1 Duschgel & Shampoo

Dove Men + Care Clean Comfort Pflegedusche

Playboy Vip 2 in 1 Shower Gel & Shampoo

Palmolive Men 3 in 1 Sport Duschgel

Old Spice Original Shower Gel

La Ligne Men 2 in 1 Sport Duschgel & Shampoo

JPS John Player Special Be Gold Hair & Body Shampoo

Super Dry Sport Re:vive Body+Hair Wash Magnesium Infused

Mehr zum Thema: Giftstoffe in Duschgel - so erkennen Sie an Ihrer Haut, dass Sie das Produkt wechseln sollten.

"Sehr gut": Günstige Duschgel-Marke von dm schneidet am besten ab

Es gibt allerdings auch erfreuliche Testergebnisse. So schneiden unter anderem folgende Duschgele für Männer mit der Bewertung "sehr gut" ab:

Alverde Men 3 in 1 Duschgel Sports Nature (dm-Eigenmarke)

Annemarie Börlind For Men Vitalisierendes Duschgel

Benecos For Men Only Body Wash 3 in 1

Lavera Men Sensitiv Duschgel 3 in 1

Weleda Men Aktiv-Duschgel

Speick Men Active Duschgel

Die Testergebnisse im Detail finden Sie hier

Lesen Sie auch: Unsichere Substanzen in Pflegeprodukten - diese Stoffe sollten Sie tunlichst vermeiden.

jg