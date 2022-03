Täglich duschen – kann das auch ungesund sein?

Von: Franziska Kaindl

Sie duschen täglich? Ob das der Haut schadet, lesen Sie hier. © Mikel Quina/Imago

Für viele Deutsche gehört die tägliche Dusche einfach dazu. Doch immer wieder ist zu hören, dass dies der Haut schadet. Was steckt dahinter?

Sie brauchen eine Dusche am Morgen, um wach in den Tag zu starten? Oder wollen nach einem anstrengenden Workout abends erfrischt ins Bett gehen? Einmal am Tag duschen ist für viele gang und gäbe. Aber tut es der Haut wirklich gut, wenn sie jeden Tag mit Wasser und Seife* bearbeitet wird? Immer wieder kommt die Frage auf, ob tägliches Duschen vielleicht sogar mehr schadet als hilft. Wir haben die Antwort für Sie.

Der Säureschutzmantel der Haut schützt vor schädlichen Keimen

Gesunde Haut ist von einem natürlichen Säureschutzmantel umgeben, also einem Film aus Wasser und Fett, der unter anderem Talg und Schweiß enthält. Dieser sorgt dafür, dass sich schädliche Keime nicht vermehren können und bietet dadurch Schutz vor Krankheiten. Beim Duschen werden die hauteigenen Fette von der obersten Hautschicht, die sogenannte Epidermis, abgewaschen, wie das Online-Gesundheitsmagazin der AOK informiert. Durch Seife wird dieser Effekt verstärkt. Darüber müssen Sie sich aber in der Regel noch keine Sorgen machen: Das gesunde Milieu auf dem Säureschutzmantel hat sich meist innerhalb von wenigen Stunden nach dem Duschen wiederhergestellt.

Täglich duschen? Bei empfindlicher Haut sollten Sie vorsichtiger sein

Aber was sagt das nun darüber aus, wie oft geduscht werden sollte? Eine wissenschaftliche Studie gibt es dazu tatsächlich nicht. Allerdings haben sich in der Vergangenheit schon verschiedene Dermatologen dazu geäußert: „Einmal am Tag zu duschen, ist total in Ordnung“, meinte zum Beispiel der Hautarzt Christoph Liebich aus München vor einiger Zeit laut Focus Online. Die Dermatologin Uta Schlossberger stimmte dem zu: „Ich bin selbst Fan von ein bis zweimal am Tag duschen.“ Trotzdem sei es bei empfindlicher Haut ratsam, seltener zu duschen.

Die Haut ist nämlich bei jedem unterschiedlich beschaffen, wie es auch im Gesundheitsmagazin der AOK heißt. Manche Menschen können sich täglich duschen, ohne jemals ein Problem mit ihrer Haut zu bekommen – und bei anderen wiederum reagiert sie empfindlich darauf. Vor allem bei trockener Haut sei es weniger ratsam, täglich zu duschen. Das Wasser trocknet diese nämlich noch zusätzlich aus.

Wie oft sollte wirklich geduscht werden?

Generell ist es Experten zufolge ausreichend, zwei- bis dreimal die Woche zu duschen. Schlossberger empfiehlt außerdem, eine pH-neutrale Seife zu benutzen, um den Säureschutzmantel der Haut nicht zu strapazieren. Abgesehen davon sei es völlig ausreichend, Achseln, Hände, Füße und die Brust- und Rückenmitte mit Seife einzureiben. Für die restliche Haut genüge ein feuchter Waschlappen.