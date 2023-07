Eierstockkrebs: Test könnte Symptome früher erkennen als derzeitige Methoden

Von: Laura Knops

Teilen

Eierstockkrebs ist mit einer hohen Sterblichkeitsrate verbunden. Ein neuer Test könnte nun helfen, die Krebserkrankung bereits im Frühstadium zu erkennen.

Eierstockkrebs gehört zu den gefährlichsten Krebserkrankungen für Frauen. Nur etwa 30 Prozent der Patientinnen leben nach der Diagnose noch mehr als fünf Jahre. Ovarialkarzinome, welche rund 90 Prozent der Tumorerkrankungen in den Eierstöcken ausmachen, zählen damit zu den tödlichsten Krebsarten weltweit. Das liegt nicht nur daran, dass Betroffene zu Beginn meist keine Beschwerden vorweisen und der Krebs so erst in fortgeschrittenen Stadien entdeckt wird. Auch zuverlässige Tests zur Früherkennung von Eierstockkrebs fehlten bisher. Wissenschaftler der Universität Peking haben nun ein neues Diagnoseinstrument entwickelt, welches die Krankheit deutlich früher als derzeitige Methoden erkennen könnte. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin Cell Reports Medicine veröffentlicht.

Frühere Diagnose könnte Heilungschancen verbessern

Eierstockkrebs ist um ein vielfaches tödlicher als beispielsweise Brustkrebs. Laut RKI sind die Überlebensaussichten von Patientinnen mit Eierstrockkrebs relativ schlecht. Je früher die Krankheit jedoch erkannt wird, desto besser sind die Überlebenschancen. Da die Symptome allerdings unspezifisch sind, ist eine Früherkennung des sogenannten Ovarialkarzinoms bisher kaum möglich. © Zoonar.com/ersin arslan/IMAGO

Mediziner bezeichnen Eierstockkrebs auch als Ovarialkarzinom. Dabei handelt es sich um einen bösartigen Tumor der Eierstöcke. Jedes Jahr erkranken dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) zu Folge etwa 7.300 Frauen daran. Je früher der Tumor festgestellt wird, desto besser ist der wahrscheinliche Krankheitsverlauf, die Prognose einer Patientin. Die meisten Frauen mit Eierstockkrebs erhalten die Diagnose allerdings erst in fortgeschrittenen Tumorstadien. Mehr als die Hälfte der Eierstocktumore werden erst sehr spät entdeckt – die Prognosen fallen dementsprechend schlecht aus.

Noch mehr spannende Gesundheits-Themen finden Sie im kostenlosen 24vita-Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren können.

Magenkrebs rechtzeitig erkennen: Achten Sie auf Warnzeichen wie Übelkeit, Blähungen und Gewichtsverlust Fotostrecke ansehen

Bisher verwenden Mediziner einen Bluttest, welcher den Krebs anhand eines bestimmten Proteins in der Gebärmutter erkennt. Häufig ist der Test allerdings nicht zuverlässig. Bisher konnten die Todesfälle durch Screening mit dem konventionellen Test daher nicht wesentlich verringert werden. Um eine bessere Methode zu entwickeln, entnahmen die Forscher um Studienautor Pan Wang Gebärmutterflüssigkeit von 219 Frauen, die von Eierstockkrebs betroffen waren. Unter den Patientinnen waren sowohl Frauen mit Eierstockkrebs im Frühstadium, im Spätstadium, gutartigem Eierstockkrebs und Endometriumkrebs. Die Gebärmutterflüssigkeit enthält Zellen und Stoffwechselprodukte, sogenannte Metaboliten, die aus den Eierstöcken und Eileitern stammen.

Diagnose von Eierstockkrebs: Neuer Test ist vielversprechend

Mithilfe chemischer Analysegeräte, sogenannter Massenspektrometer, untersuchten die Wissenschaftler die Gebärmutterflüssigkeit von insgesamt 96 Frauen. Die Wissenschaftler analysierten dabei spezielle Stoffwechselprodukte, deren Konzentrationen bei Frauen mit Eierstockkrebs im Frühstadium besonders ausgeprägt waren. Sieben Metaboliten, darunter die Aminosäuren Tyrosin und Phenylalanin, wiesen dabei auf mögliche Eierstock-Tumore hin. In einer weiteren Untersuchung konnten die Wissenschaftler nun bei einer Gruppe von 123 Frauen Eierstockkrebs im Frühstadium zuverlässig erkennen. Die Ergebnisse sind vielversprechend: Der neue Test identifizierte die meisten Frauen mit Eierstockkrebs im Frühstadium genau und schnitt bei der Diagnose von Eierstockkrebs in einem früheren Stadium wesentlich besser ab als frühere Tests.

„Wirksame nicht-chirurgische Tests für Eierstockkrebs im Frühstadium sind seit mehr als fünf Jahrzehnten schwer zu finden“, erklärte Eric Eisenhauer vom Massachusetts General Hospital in Boston gegenüber dem Wissenschaftsmagazin New Scientist. „Die meisten derzeit verfügbaren Tests zur Früherkennung haben Schwierigkeiten, Eierstockkrebs in einem frühen Stadium zu erkennen. Obwohl die Ergebnisse vielversprechend sind, muss der Test noch an einer größeren Gruppe von Personen validiert werden“.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.