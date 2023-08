Armes Einzelkind? Fünf Vorteile, wenn man ohne Geschwister aufwächst

Von: Natalie Hull-Deichsel

Teilen

Einzelkinder teilen nicht gerne, Geschwisterkinder sind sozialer. Was längst überholt ist, glauben noch viele. Dabei haben beide Seiten Vor- und Nachteile.

Über die lieben Einzelkinder ranken sich bereits seit geraumer Zeit allerhand Vorurteile: Man munkelt, sie würden eine Prise Egoismus, Intoleranz und Verwöhntsein in sich tragen. Altklugheit, vorlautes Wesen und der Drang nach Perfektionismus sollen ebenfalls zu ihren Eigenschaften zählen. Sogar ein einsames Leben aufgrund fehlender Geschwister wird ihnen zeitweise zugeschrieben. Doch was sich über viele Generationen als Klischee entwickelt hat, ist laut der Erfahrung vieler Familien und Wissenschaftler nicht unbedingt zutreffend.

Leben als Einzelkind oder mit Geschwistern besser? Alles eine Frage der Perspektive

Einzelkind zu sein, ist häufig mit negativen Eigenschaften und Nachteilen behaftet. Dabei gibt es auch Vorteile, sowohl für das Kind, als auch die Eltern. © Zoonar.com/Yuri Arcurs peopleimages.com/Imago

Gemäß der Ergebnisse einer Studie der Universität Glasgow, bei der 400 Einzelkinder mit 2.000 Geschwisterkindern unter 16 Jahren verglichen wurden, können keine Unterschiede in Bezug auf bestimmte Besonderheiten im emotionalen und psychischen Verhalten bestätigt werden. So sollen Kinder mit Geschwistern und Einzelkinder letztlich auch die gleiche Entwicklung hinsichtlich beruflichem Erfolg, Eheschließung sowie Familienplanung durchlaufen, wie eine Studie des National Institute of Child Health and Human Development zeigt.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Schlafmangel, Einsamkeit, Mental Load: Welche zehn Dinge sich Eltern mit Kind anders vorgestellt haben Fotostrecke ansehen

Vorzüge, als Einzelkind aufzuwachsen

Gemeinhin wird Einzelkindern auch nachgesagt, sie wären unsozial und demnach beziehungsunfähig. Dabei können Einzelkinder von ihrem Status durchaus profitieren und sie wie auch ihre Eltern erleben dies als Vorteil:

Einzelkinder können exklusive Zeit mit den Eltern genießen. Unter Geschwisterkindern muss die Zeit hingegen aufgeteilt werden.

Ein Einzelkind kann sich über die ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern freuen. Es entstehen somit weniger Rivalität, Eifersucht und Streitereien durch Geschwister.

Einzelkinder können sich selbst nicht mit Geschwistern vergleichen oder durch die Eltern mit solchen verglichen werden, wodurch Konkurrenzdenken untereinander ausbleibt.

Für ein einzelnes Kind stehen in der Familie möglicherweise mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Bei mehr als einem Kind muss der Nachwuchs innerhalb der Familie häufiger verzichten.

Eltern mit Einzelkindern sind eher bereit, gemäß Reisebudget auch ins Ausland zu verreisen, damit das Kind fremde Kulturen kennenlernt. Reisen mit mehr als einem Kind ist nicht nur mit mehr Kosten verbunden, es kann auch für die Eltern anstrengender sein.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.