Eltern altern schneller bei mehr als zwei Kindern – Grund ist Stress

Von: Natalie Hull-Deichsel

Die Ergebnisse einer aktuellen Studie deuten darauf hin, dass das Familienleben mit mehr als zwei Kindern eine schlechtere Kognition der Mutter wie auch des Vaters zur Folge haben kann. (Symbolbild) © Mareen Fischinger/Imago

Kinder halten jung, heißt es häufig im Volksmund. Doch was ist dran an der aktuellen These, Kinder machen dumm? Eine neue US-Studie geht dem nach.

Durham – Für manche Eltern endet der Kinderwunsch nach einem Kind, andere wünschen sich mindestens zwei Kinder zum Familienglück. So unterschiedlich die einzelnen Menschen, so verschieden sind auch die Bedürfnisse der einzelnen Eltern und ihr subjektives Glücksempfinden. Auch in Sachen individuellem Stressempfinden und Umgang mit schwierigen Situationen kompensieren Eltern unterschiedlich.

Welche Ursache einer schlechter werdenden Kognition und Gehirnaktivität der Mutter wie auch des Vaters bei mehr als zwei Kindern zugrunde liegt, erfahren Sie bei 24vita.de.

Und doch lassen sich möglicherweise übergreifende Aussagen treffen, wenn es um einen negativen Einfluss auf das Gehirn und die Hirnfähigkeit von Eltern durch ihren Nachwuchs geht. Dieser Annahme geht eine aktuelle Studie von Wissenschaftlern der Columbia University in den USA sowie der Université Paris-Dauphine in Frankreich nach, die im Journal „Demography“ der Duke University Press veröffentlicht wurde.

