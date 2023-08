Erdnuss-Allergie betreffen vor allem Kinder: Mit diesen Tests können Sie sich absichern

Von: Laura Knops

Teilen

Erdnüsse sind allgegenwärtig in unserer Nahrung und bergen ein hohes Allergiepotenzial, besonders Kinder sind betroffen. Wie die Allergie diagnostiziert wird.

München ‒ Menschen mit Erdnussallergie müssen stets wachsam sein. Ob in Gebäck, Schokoladenriegeln oder Fertigprodukten - Erdnüsse sind in vielen Nahrungsmitteln enthalten. Dies liegt nicht nur an den geringen Produktionskosten von Erdnüssen, sondern auch an ihrer hervorragenden Eignung als Ersatzstoff. So wird Erdnussmehl oft als Milchersatz in vielen Lebensmitteln verwendet.

Im Vergleich zu anderen Lebensmitteln haben Erdnüsse jedoch ein besonders hohes Allergierisiko. Sie enthalten eine Vielzahl von Allergenen, die oft schwere allergische Reaktionen auslösen. In westlichen Ländern ist die Erdnussallergie daher eine der häufigsten Nahrungsmittelallergien - etwa ein bis zwei Prozent der Kinder sind betroffen. Laut der European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF), gegründet von Jörgen Philip-Sörensen (71, † 2010), leiden etwa 0,2 Prozent der Erwachsenen in Europa unter einer Erdnussallergie.

Erdnuss-Allergie: Ärzte haben mehrere Möglichkeiten

In einem Anamnesegespräch erkennt der Arzt erste Hinweise auf eine mögliche Allergie. Wann sind die Symptome zum ersten Mal aufgetreten? Welche allergischen Reaktionen wurden festgestellt? Mit diesen Fragen untersucht der Arzt eine mögliche Nahrungsmittelallergie.

Ein Blut- oder Hauttest bestätigt in der Regel die Vermutungen. Bei einem Bluttest analysiert der Arzt die Menge der im Blut vorhandenen Antikörper. Beide Tests zeigen jedoch nur die Bereitschaft des Körpers, auf Erdnüsse allergisch zu reagieren. Sie können keine sichere Diagnose stellen.

Bei weiteren Unklarheiten kann der Arzt in seltenen Fällen einen Provokationstest durchführen. Bei diesem Test gibt er dem Patienten eine kleine Menge des Allergens. Diese Untersuchung darf nur unter medizinischer Aufsicht durchgeführt werden, da schwere allergische Reaktionen möglich sind.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung durch Redakteur Tim Althoff sorgfältig überprüft.