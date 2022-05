Ernährung bei Akne: Auf diese Lebensmittel sollten Sie besser verzichten

Von: Natalie Hull-Deichsel

Mit der richtigen Ernährung, kann man Akne lindern. © Christin Klose/dpa

Akne hängt mit vielen Faktoren zusammen. Die richtige Ernährung ist zur Vorbeugung und Behandlung von Akne aber wichtig und Symptome können gelindert werden.

Hamburg – Akne ist die in Deutschland am häufigsten vorkommende Hautkrankheit: Über 90 Prozent der Jugendlichen und auch 40 Prozent der Erwachsenen sind davon betroffen. Tritt die hormonelle Akne in der Pubertät auf, wird sie als Akne Vulgaris bezeichnet, im Erwachsenenalter ab 25 Jahren als Akne Tarda. Potenzielle Auslöser sind meist eine unzureichende Gesichtsreinigung, hormonelle Schwankungen und Stress und nicht zuletzt eine ungesunde Ernährung.

Welche Lebensmittel im Verdacht stehen, unreine Haut und Akne zu fördern

Menschen, die von Akne betroffen sind, quält meistens die Frage: Was hilft gegen Pickel? In der Regel wird zunächst nach passenden Hautpflegeprodukten gesucht, die die Akne lindern sollen. Salicylsäure, Zinksalben und Kurkuma sind nur einige der bekanntesten und effektivsten Mittel gegen Pickel. Allerdings sind im Übrigen auch Dermatologen der Ansicht, dass das Hautbild mit einer ausgewogenen Ernährung steht und fällt.

