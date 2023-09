Sechs Symptome, an denen Sie einen Eisenmangel erkennen

Von: Judith Braun

Teilen

Brüchige Fingernägel zählen zu den typischen Symptomen eines Eisenmangels. © Zoonar.com/Nadezhda Soboleva/IMAGO

Müdigkeit und Abgeschlagenheit sind klassische Anzeichen für einen Eisenmangel. Welche Symptome noch Hinweise auf eine mögliche Anämie liefern, erfahren Sie hier.

Mehr zum Thema Eisenmangel: Sechs Anzeichen, an denen Sie ihn erkennen können

Ist der Eisenbedarf im menschlichen Körper höher als die Eisenaufnahme, dann kann ein Eisenmangel enstehen. Normalerweise nehmen wir Eisen über die Nahrung auf. Dabei gibt es Lebensmittel, die als geeignete Eisenlieferanten gelten wie etwa Fisch, Fleisch und Nüsse. Allerdings können manche Nahrungsmittel dem Körper auch Eisen entziehen. Dazu zählt beispielsweise Kaffee.

Durch welche Symptome sich ein Eisenmangel bemerkbar macht, verrät 24vita.de.

Wegen eines Mangels an Eisen kann der Körper nicht mehr genügend des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin produzieren. Dieses befindet sich in den roten Blutkörperchen und ist verantwortlich dafür, Sauerstoff zu binden und diesen bei Bedarf an die Zellen abzugeben. Bei einer Eisenmangelanämie werden die Organe jedoch nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Eine der häufigsten Ursachen von Eisenmangel ist dabei eine Blutarmut.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.