Erziehung: Manchmal muss man streng sein

Von: Judith Braun

Wie Sie Ihre Kinder erziehen, hängt davon ab, was Sie sich für sie wünschen. Welcher Elterntyp sind Sie? (Symbolbild) © Joseffson/IMAGO

Laissez-Faire oder Lob bei Disziplin? Wenn es um die Erziehung der Kinder geht, sind sich Eltern oftmals uneinig. Experten erklären derweil, warum eine gewisse Strenge dem Kind gut tut.

München – Längst nicht jeder erwachsene Mensch wünscht sich heutzutage Nachwuchs. Wer sich doch dazu entschließt, eine Familie zu gründen, sieht sich mit zahlreichen Fragen und Diskussionen über Kindererziehung konfrontiert. Während die einen dazu neigen, eine Art „altbewährte Disziplin“ an den Tag zu legen, wollen die anderen ihren Kindern so viel Freiheit wie möglich bieten.

Wie viel Strenge ein Kind eigentlich wirklich braucht, verrät 24vita.de.

Laut Familienexperten und Kinderärzten ist auch in Erziehungsfragen eine gewisse Balance am erfolgversprechendsten. Gerade kleine Kinder sollten nicht mit zu vielen Entscheidungsmöglichkeiten überfordert werden. Stattdessen sei es einfacher für den Nachwuchs, die Eltern auf einem klaren Standpunkt zu erleben, denn nur so kann ein eigener Standpunkt entwickelt werden.

