Elternratgeber: Autoritärer Erziehungsstil ist nicht der beste, laut Experten

Von: Natalie Hull-Deichsel

Was ist die richtige und beste Erziehung für Ihr Kind? Bei der autoritativen Erziehung sind Regeln ebenso wichtig wie ein liebevolles Verhältnis zwischen Eltern und Nachwuchs. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Eltern von heute machen sich häufig Druck, welche Erziehung für ihr Kind wohl die richtige ist. Soll es um Strenge gehen oder um Fürsorge, oder beides?

München – Kindererziehung ist nicht immer einfach, das würden wohl viele Eltern bestätigen. Da nützen häufig auch die zahlreichen Erziehungsratgeber und gut gemeinten Ratschläge der Großeltern sowie anderer Mütter und Väter nur wenig – das kann eher verunsichern und Druck aufbauen. Welcher Erziehungsstil der „richtige“ ist, hängt viel damit zusammen, was Eltern sich für ihre Kinder wünschen und was sie ihrem Nachwuchs an Werten und Ansichten mitgeben möchten.

Welche Erziehungsstile Eltern häufig im Familienleben mit ihren Kindern anwenden, weiß 24vita.de.

Gibt es ihn überhaupt, den richtigen Erziehungsstil, der sich im Alltag am ehesten bewährt? Eine Antwort auf diese Frage wäre womöglich, dass der Erziehungsstil der Eltern stark von ihrem Wertesystem abhängt. Erziehungsstile und -praktiken spielen nämlich eine entscheidende Rolle für die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern, wie eine Studie von Chris Segrin von The University of Arizona und Jeanne Flora der New Mexico State University zeigte.

