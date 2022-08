Essen gegen Herzinfarkt: Mit folgenden Lebensmitteln stärken Sie Ihr Herz und beugen effektiv vor

Von: Juliane Gutmann

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Dabei kann man Bluthochdruck bis Herzinfarkt mit der richtigen Ernährung verhindern.

Ein Herzinfarkt kommt nicht aus dem Nichts. Mehrere Faktoren müssen zusammentreffen, um den lebensgefährlichen Gefäßverschluss im Herzen auszulösen. Meist ist es eine Arteriosklerose, also eine Gefäßverkalkung, die einen Herzinfarkt verursacht. Dabei verengt sich ein Herzkranzgefäß so stark, das Herzmuskelzellen absterben und die Pumpfunktion des Herzens nicht mehr gewährleistet ist. Wird der Verschluss nicht so schnell wie möglich ärztlich behandelt, ist ein Herzinfarkt tödlich.

Um die Arteriosklerose als Vorstufe des Herzinfarkts zu verhindern, kann jeder Einzelne enorm viel tun. So spielt der Lebenswandel eine tragende Rolle. Die Internisten im Netz nennen vier wesentliche Faktoren, die das Arteriosklerose-Risiko entscheidend beeinflussen. Dazu zählen:

Erhöhter Cholesterinspiegel

Diabetes mellitus

Bluthochdruck

Nikotin

Hauptverantwortlich für erstere drei Herzinfarkt-Risikofaktoren ist in aller Regel falsche Ernährung. Zu fett, zu zuckerhaltig, zu häufig verarbeitete Lebensmittel: Die Liste der gefährlichen Ernährungsgewohnheiten ist lang.

Die mediterrane Küche gilt als enorm herzgesund. © Imago

Mediterrane Küche beugt Herzkrankheiten vor

Eine Reihe von Ernährungstipps helfen dabei, das Herz gesund zu halten. So empfiehlt die Deutsche Herzstiftung eine mediterrane Ernährung, um dem Herzinfarkt effektiv vorzubeugen. Die Küche sei reich an Gemüse, Salat, Fisch und Olivenöl, was nachgewiesenermaßen dem Herzinfarkt vorbeugt, berichtet die Techniker Krankenkasse (TK).

Die Techniker Krankenkasse empfiehlt im Ratgeber „Herzgesunde Ernährung“ vor allem folgende Lebensmittel:

viel Gemüse, Obst, Salat und Hülsenfrüchte wie Bohnen und Erbsen

ballaststoffreiche Vollkornprodukte

Nüsse

Milchprodukte

wenig Fleisch und Wurst

ein- bis zweimal pro Woche Fisch

hochwertige pflanzliche Öle wie Oliven-, Raps- und Walnussöl

Wer zusätzlich zucker- und koffeinhaltige Getränke meidet, wenig Salz und Alkohol konsumiert sowie Normalgewicht hält, entlaste Herz und Stoffwechsel, heißt es vonseiten der TK. Die Deutsche Herzstiftung sieht neben Olivenöl, mediterraner Ernährung und Salaten den grünen Tee als echten Herzschützer an, weil er das Risiko für Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall senkt, so die Herzstiftung.