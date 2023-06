Fahri Yardim: „Wer Kinder will, sollte vorher zum Psychologen“

Der Schauspieler Fahri Yardim ist erfolgreicher Entertainer, aber auch Vater. Seitdem seine Tochter auf der Welt ist, hat sich sein Leben stark verändert.

Für Fahri Yardim standen zwei Dinge im Leben ziemlich früh fest: Er will Schauspieler werden und er will irgendwann Vater werden. Den ersten Lebenstraum erfüllte er sich bereits in seinen 20ern, das Papa-Werden musste allerdings erst einmal warten. Vater wurde er erst mit 37 Jahren und er kann seitdem verstehen, warum frisch gebackene Eltern immer davon sprechen, wie sehr sich das Leben ändert.

Kinder sollten wohl überlegt sein: So sieht Fahri Yardim das Eltern-Werden

Man sagt ja so schön: „Nachher ist man immer schlauer.“ Das Leben ist dafür wohl das beste Beispiel. Das sieht auch Fahri Yardim so, der für die neue Rubrik „Was ich gern früher gewusst hätte“ des Zeit-Magazins einen Beitrag geschrieben hat. Darin beschreibt er all die Lebensweisheiten, die er in seinen über 40 Jahren auf der Welt gesammelt hat – und die ihm auch in der Jugend oder im jungen Erwachsenenalter schon genützt hätten.

Fahri Yardim war sich der Veränderung in seinem Leben bewusst, als er Vater wurde. © Jörg Carstensen/dpa

Einer der Sätze, den er den Lesern mit auf den Weg gibt, lautet „Wer Kinder will, sollte vorher zum Psychologen“. Ob er das auf sich bezieht, und auf den Stress, den Neu-Eltern ungebremst und oft auch unerwartet erleben, ist unklar. Vielleicht meint er auch, dass man für ein Kind bereit und in der richtigen mentalen Verfassung sein sollte? So oder so, der Satz tut seine Wirkung und regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Wie viele Menschen setzen schließlich heutzutage Kinder in die Welt, ohne an die persönlichen Konsequenzen zu denken?

Fahri Yardim wird Vater: 2017 kam seine Tochter zur Welt

Ob Fahri Yardim den Gang zum Psychologen selbst angetreten ist, weiß er wohl nur selbst. Immerhin hat er sich aber vor der Geburt seines Kindes Gedanken gemacht und hatte den Wunsch, Vater zu werden.

Gemeinsam mit seiner Partnerin, der Künstler-Managerin Beatrix Scherff, die er laut Gala.de bei der Aftershow-Party der Premiere von „Tschiller: Off Duty“ im Jahr 2016 das erste Mal an seiner Seite zeigte, bekam er 2017 eine Tochter. Damals erklärte er stolz gegenüber der Bild-Zeitung: „Dass ich Vater werde, ist mein größter Traum.“ Und nicht nur das, der frisch gebackene Papa hatte auch Eltern- und Familienzeit eingeplant, um sich richtig kümmern zu können. „Ich mache jetzt bis Ende des Jahres eine kleine Arbeitspause. Ich will Zeit für mein Kind haben.“

Dass das Leben mit Kind sich ändern würde, war dem Schauspieler aber klar gewesen. In erster Linie steht Verzicht an der Tagesordnung, sobald man nicht mehr nur für sich, sondern auch für einen weiteren kleinen Menschen die Verantwortung trägt. Bei der Verleihung des deutschen Filmpreises im April 2017 erklärte Yardim gegenüber T-online seinen nur kurzen Aufenthalt bei der Veranstaltung: „Meine zwei Liebsten warten zu Hause. Ich habe ein vier Wochen altes Baby. Es ist unbeschreiblich.“ Er war für den Anlass vor Ort, allerdings nicht lang und fürs Kino und andere Aktivitäten habe er momentan ohnehin einfach keine Zeit.

Vater, „Tatort“-Schauspieler, Magenta-Werbegesicht: Wer ist Fahri Yardim?

Fahri Yardim wurde 1980 in Hamburg geboren und machte im Jahr 2000 das Abitur an der Gesamtschule Harburg. Eigentlich wollte er danach seinen Traum von der Schauspielkarriere verfolgen, doch seine türkischstämmigen Eltern legten Wert darauf, dass er zunächst studierte, weshalb Yardim ein Studium in Germanistik, Ethnologie und Erziehungswissenschaften abschloss. Schon ab 2004 war er aber in kleinen Rollen zu sehen.

Zu Fahri Yardims größten Erfolgen zählen wohl seine Rolle als „Tatort“-Kommissar Yalcin Gümer und sein Serienprojekt „Jerks“, das er mit seinem guten Freund Christian Ulmen auf die Beine stellte, mit dem er schon seit der Kindheit befreundet ist. Bekannt ist das Duo vielen Fernsehzuschauern auch aus zahlreichen Magenta-TV-Werbungen.

