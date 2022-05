Sauerkraut, Kimchi & Co.: Fermentierte Lebensmittel stärken den Darm - doch nicht jedem bekommen sie

Neuer, alter Food-Trend

Sauerkraut, Kimchi oder Kefir: Fermentierte Lebensmittel gelten als sehr gesund – und sind deshalb der neuste Trend. Doch manche Menschen vertragen sie mehr schlecht als recht.

München – Was haben Kombucha, Kefir und Sauerkraut gemeinsam? Sie sind alle fermentiert und deshalb der neueste Schrei in der Food-Szene. Schließlich sollen sie nicht nur die Darmflora unterstützen, sondern auch vor Entzündungen schützen.

Was man unter Fermentation versteht und für welche Menschen sich fermentierte Lebensmittel weniger eignen, verrät Ihnen 24vita.de.

In den Fokus sind in den vergangenen Jahren vor allem Milchsäurebakterien wie Lactobazillen oder Bifidobakterien gerückt. Als eigene Ordnung wurden die Milchsäurebakterien erst durch Wolfgang Ludwig etabliert, der zusammen mit Karl-Heinz Schleifer (81) und William B. Whitman die Lactobacillales ord. nov. („ord. nov.“ steht hier für ordo novus (lateinisch für „neue Ordnung“)) im Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (Ausgabe von 2009) beschrieb.

