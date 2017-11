Feste dritte Zähne an nur einem Tag beim Implantatzentrum München

Besondere Behandlung der Praxisklinik für Zahnmedizin und Implantologie in München: Veranstaltung am 11. November informiert über feste dritte Zähne an einem Tag.

Ermöglicht wird dies durch spezielle Zahnimplantate, die mit einer sehr hohen Festigkeit in den verbleibenden Kieferknochen eingebracht werden können. Anschließend wird in der OP ein festsitzender Zahnersatz auf den Implantaten befestigt. Sie können noch am selben Tag wieder unbeschwert lachen und zubeißen.

Die Vorteile des All-on-4™ Verfahrens auf einem Blick

Feste Zähne an einem Tag durch modernste Implantattechnik Keine Gaumenbedeckung durch individuellen Zahnersatz Kein Knochenaufbau durch innovative OP-Techniken Kurze Behandlungsdauer und wenige Behandlungstermine Kostengünstigeres Verfahren als bei herkömmliche Implantationen Sofortbelastung

+ Das Team der Praxisklinik für Zahnmedizin und Implantologie. © Foto: Tom Gonsior Im Implantatzentrum München kümmern sich zertifizierte Spezialisten um Sie, die langjährige Erfahrung in der Implantologie und Prothetik mitbringen, für ihre Forschungen in diesem Bereich mehrfach ausgezeichnet wurden und umfangreiche Fachliteratur veröffentlicht haben. Fragen zu All-on-4™ beantworten Ihnen die Zahnärzte des Implantatzentrums Münchens natürlich auch gerne persönlich.

Implantate ohne Knochenaufbau

All-on-4™ ist zwar eine gute Lösung für Menschen, die gar keine oder keine erhaltungswürdigen Zähne mehr haben, aber längst keine Standardbehandlung in deutschen Praxen. Die Privatdozenten Dr. Harder und Dr. Mehl sind vom All-on-4™ überzeugt: „Das Verfahren ist schonend und zeitsparend.“ Da nur wenige Implantate notwendig sind, auf denen die Brücken befestigt werden, ist die Wundheilung schnell abgeschlossen. Schon nach wenigen Stunden sind alle Implantate an Ort und Stelle. Bei konventionellen Implantatversorgungen ziehen sich die Sitzungen je nach Fall drei bis 18 Monate hin und verlangen viel Geduld vom Patienten.

All-on-4™ nur in Spezialpraxen

Dr. Harder und Dr. Mehl haben die Fortschritte der Implantologie hautnah miterlebt: Sie sind Hochschullehrer an der Universität in Kiel und wurden für ihre Forschungen im Bereich Implantologie mehrfach ausgezeichnet. Beide gehören zu den wenigen Spezialisten, die feste Zähne an einem Tag anbieten. Nur Zahnärzte, die das All-on-4™-Verfahren regelmäßig anwenden, verfügen über entsprechend aufwändig ausgestattete Praxen.

Feste Zähne an einem Tag: Informationsveranstaltung am 11. November 2017

Die Spezialisten für das "All-on-4™-Verfahren" informieren am 11. November 2017 von 10 bis 12 Uhr in ihrer Praxis in München.

Anmeldung unter:

Praxisklinik für Zahnmedizin und Implantologie

Volkartstraße 5

80634 München

Tel.: 089571544

Web: www.zahnärzte-münchen.de

E-Mail: festezaehne@hardermehl.de