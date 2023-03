Fit und gesund wie Chefärztin Prof. Marion Kiechle: Darauf kommt‘s zwischen 40 und 60 an

Von: Andreas Beez

Chefärztin und Top-Wissenschaftlerin: Professor Marion Kiechle leitet die Frauenklinik des Uniklinikums rechts der Isar. © Oliver Bodmer

Was kann man tun, um zwischen 40 und 60 gesund und fit zu bleiben. Die besten Tipps von Uni-Chefärztin Prof. Marion Kiechle.

Wir haben es ein Stückweit selbst in der Hand, fit und gesund zu bleiben. Wie das im Alltag gut klappt, worauf es bei Ernährung, Lebensstil und Gesundheitsvorsorge ankommt, das erklärt Prof. Marion Kiechle (62), Chefärztin am Uniklinikum rechts der Isar, in unserem großen Report. Kiechle, bereits seit 23 Jahren Direktorin der Frauenklinik der TU München und frühere bayerische Wissenschaftsministerin, gilt als Paradebeispiel dafür, dass man trotz aller Stressphasen gesund und fit bleiben kann. Nach ihrem Erfolgsrezept für die Generation 60 plus hier nun ihre Tipps für den Lebensabschnitt zwischen 40 und 60.

Stressphase zwischen 40 und 60: Auf Alarmsignale wie Schlafstörungen und Haarausfall achten

Frauen müssen sich auf die Wechseljahre einstellen. Diese beginnen durchschnittlich zwischen dem 45. und 55. Lebensjahr. „Wie lange sie dauern, ist sehr unterschiedlich. Etwa jede dritte Frau leidet schwer unter den Symptomen. Dazu können unter anderem Schlafstörungen, Hitzewallungen, Haarausfall oder Stimmungsschwankungen gehören. Den Betroffenen ist dann meist nur mit Hormonen zu helfen. Ein Drittel der Frauen erlebt nur milde Symptome und ein weiteres Drittel so gut wie keine“, berichtet Kiechle. Übrigens: Auch Männer können in dieWechseljahre kommen: die Andropause, eine hormonabhängige Veränderung. Mögliche Anzeichen sind Schlaflosigkeit,Leistungsabbau und vermindertes sexuelles Verlangen.Auch bei den männlichen Wechseljahren kann eine Therapie mit männlichen Hormonen helfen.

Krebsvorsorge ernst nehmen und Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen checken lassen

Immer in Bewegung: Prof. Marion Kiechle nimmt sich auch in stressigen Alltagsphasen die Zeit, um zwischendrin zu trainieren - sowohl Ausdauer als auch Kraft wie hier mit Bändern. © privat

Bei der Krebsvorsorge stehen für Frauen ab 50 alle zwei Jahre die Mammografie (Röntgenuntersuchung der Brust) und bei beiden Geschlechtern die Darmkrebsvorsorge an. Ab 50 kann man einmal jährlich einen Test auf verborgenes Blut im Stuhl machen. Männer haben ab 50 Anspruch auf eine Darmspiegelung (Vorsorgekoloskopie), Frauen ab 55. Ebenfalls ratsam: ein Gefäßcheck, der unter anderem Risikofaktoren für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall ermitteln kann. Männer sollten spätestens ab 50 ihre Prostata untersuchen lassen. Wenn der Vater an einem Prostatakarzinom erkrankt war, dann schon ab 40.

Lebensstil und Ernährung: Der Körper verzeiht zwischen 40 und 60 nicht mehr ganz so viel

„In diesem Alter verzeiht einem der Körper nicht mehr ganz so viel. Gleichzeitig stecken viele Menschen in einer sehr stressigen Lebensphase. Sie stehen einerseits auf dem Höhepunkt ihrer beruflichen Karriere und müssen andererseits familiäre Herausforderungen schultern. Deshalb sind Stressabbau und Regeneration ganz wichtig“, weiß Kiechle. Eine wichtige Stellschraube ist der Schlaf: „Die meisten Menschen brauchen circa sieben Stunden, Frauen etwas mehr als Männer. Ganz wenige kommen auf Dauer mit weniger Schlaf aus.“ Zum Einschlafen und auch für den Stressabbau empfiehlt Kiechle Achtsamkeitsübungen oder andere Meditationsformen. Auch regelmäßige an der frischen Luft hilft vielen Menschen dabei, ihren Schlaf zu verbessern.

Wandern hält fit: Professor Marion Kiechle bei einer Tour in den bayerischen Voralpen. © privat

Sport: Dranbleiben ist in diesem Alter besonders entscheidend

Beim Sporteln ist Dranbleiben angesagt. „Man sollte regelmäßig etwas tun und versuchen, sein Leistungslevel zu halten. Denn es wird in diesem Alter immer schwieriger und aufwendiger, abgebaute Fitness wieder zurückzuerlangen“, weiß Kiechle.