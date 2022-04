FODMAP-Diät gegen Reizdarm: Diese Lebensmittel sind hier gestrichen

Von: Natalie Hull-Deichsel

FODMAP-Diät: So lässt sich der Reizdarm in den Griff bekommen. © Monique Wüstenhagen/dpa

Bei Reizdarm kann eine Ernährungsumstellung nach der FODMAP-Diät helfen, hier erfahren Sie, welche Lebensmittel Sie meiden sollten.

Köln – FODMAPs sind bestimmte mikrobiologische Stoffe, die in zahlreichen Lebensmitteln enthalten sind und unter anderem zu starker Gasbildung führen. Bei einer Low-FODMAP-Diät werden ebendiese Lebensmittel möglichst aus dem Ernährungsplan gestrichen, was insbesondere bei Reizdarm-Symptomen Besserung bringen soll.

Beim Reizdarm handelt es sich um eine besonders häufig gestellte Diagnose, die mit Bauchschmerzen, Unwohlsein sowie Durchfall oder Verstopfung nach dem Genuss bestimmter Speisen einhergeht. Weil es aber nicht immer so einfach ist, den Überblick zu behalten, gibt es zum Beispiel von der Monash University (Melbourne) inzwischen auch eine FODMAP-Diät-App, mit der Interessenten jeweilige Lebensmittel auf ihre Inhaltsstoffe hin überprüfen können. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.