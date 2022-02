Glutenfreies Frühstück: Diese Alternativen zu Brot und Müsli sind die besten

Von: Natalie Hull-Deichsel

Ganz ohne Gluten: eine Smoothie-Bowl zum Frühstück (Symbolbild). © Panthermedia/Imago

Frühstück hierzulande besteht meist aus Brot oder Müsli – und enthält viel Gluten. Mit diesen glutenfreien Alternativen starten Sie gesund in den Tag.

München – Um mit Energie in den Tag zu starten, ist ein gesundes Frühstück enorm wichtig. Die meisten Menschen in Deutschland greifen am Morgen daher zu Klassikern wie einem belegten Brot oder Müsli. Ungesund ist das nicht, denn diese geben Kraft und halten lange satt. In Brot, Brötchen und Müsli sind allerdings meist eine Menge Gluten enthalten. Wer unter einer Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie leidet, muss jedoch keinesfalls auf ein gesundes und leckeres Frühstück verzichten.

Obwohl es inzwischen eine Vielzahl an glutenfreien Produkte in den Supermärkten oder beim Bäcker zu kaufen gibt, müssen Menschen mit Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie nicht zwangsläufig auf die teuren Ersatzprodukte zurückgreifen. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

