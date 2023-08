Gefahr durch Erdnussallergie: Schon kleine Mengen können zu schnellem Tod führen

Von: Laura Knops

Mit einer Erdnussallergie ist nicht zu spaßen - im schlimmsten Fall kann die allergische Reaktion schon durch geringen Konsum tödlich enden.

Berlin – Verglichen mit anderen Lebensmitteln haben Erdnüsse ein besonders hohes Allergiepotenzial. Sie besitzen eine Vielzahl an Allergenen, welche häufig schwere allergische Reaktionen hervorrufen. In westlichen Ländern gehört die Erdnussallergie daher zu den meistverbreiteten Nahrungsmittelallergien - rund ein bis zwei Prozent der Kinder sind betroffen. Laut dem European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) weisen etwa 0,2 Prozent der Erwachsenen in Europa eine Allergie gegen Erdnüsse vor.

Erdnussallergie: Schon winzige Mengen gefährlich

Wer unter einer Erdnussallergie leidet, muss schon kleine Mengen Erdnüsse fürchten. Wenige Mikrogramm reichen aus, um schwere Beschwerden hervorzurufen. Betroffene reagieren dabei auf die in der Erdnuss enthaltenen Proteine (Eiweiße). In der Pflanze sorgen die Eiweiße dafür, dass diese wächst und gedeiht.

Bei einer allergischen Reaktion, stuft der Körper die eigentlich unbedenklichen Eiweißverbindungen, sogenannte Speicherproteine, als gefährlich ein. Es kommt zu einer Überreaktion des Immunsystems. Ausgelöst durch diese Abwehrreaktion bilden sich Immunglobuline-E-Antikörper (IgE-Antikörper), die die „Eindringlinge“ bekämpfen.

Erdnussallergie: Todesursache Erdnuss

Tritt im Laufe der allergischen Reaktion ein anaphylaktischer Schock ein, kann das für Betroffene sehr gefährlich sein und sogar tödlich enden. So sind Erdnüsse für die meisten, durch eine Lebensmittelallergie ausgelösten, Todesfälle verantwortlich. Treten heftige Allergiebeschwerden und Symptome eines anaphylaktischen Schocks (Anaphylaxie) nach dem Verzehr von Erdnüssen ein, sollten Betroffene schnellstmöglich handeln, um Schlimmeres zu vermeiden.

