33. Generali München Marathon am 14. Oktober - mit Trachtenlauf am Vortag

Am 14. Oktober ist es soweit: Der Generali München Marathon startet zum 33. Mal. Der Freundschaftslauf am Vortag hat es auch in sich - mit Tracht, Brezen und Weißbier.

Am 14. Oktober 2018 heißt es um 10:00 Uhr wieder Start frei zum GENERALI MÜNCHEN MARATHON. Bei der zu den Top Five gehörenden Marathon-Veranstaltung in Deutschland stehen vier verschiedene Lauf-Wettbewerbe auf dem Programm: Marathon, Halbmarathon, München 10 KM und eine Marathonstaffel präsentiert von der Flughafen München GmbH. Zeitgleich werden – in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Leichtathletikverband in diesem Jahr die Bayerischen Marathonmeisterschaften ausgetragen.

Bayerns größtes Marathon-Event bietet seinen Teilnehmern auch zur 33. Auflage eine attraktive und schnelle Laufstrecke vorbei an den wichtigsten Münchner Sehenswürdigkeiten. Gestartet wird am Coubertinplatz im Olympiapark. Während der folgenden 42,195 Kilometer reihen sich unzählige Highlights aneinander bevor das Ziel Olympiastadion in Sichtweite gerät. Bewegende Szenen spielen sich jedes Jahr beim Zieleinlauf unter dem Jubel der Zuschauer ab. Gänsehaut pur.

Internationaler Trachtenlauf am Vortag

Beim traditionellen Freundschaftslauf am Vortag des Marathons treffen sich in diesem Jahr am 13. Oktober wieder Läuferinnen und Läufer aus aller Welt in ihrer landestypischen Tracht und joggen entspannt auf einer drei Kilometer langen Runde durch den Olympiapark – ohne Zeitmessung. Dafür ist Gaudi garantiert! Die schönsten Trachten werden in diesem Jahr prämiert. Im Ziel wartet ein zünftiges Frühstück mit Blasmusik, Weißwürsten, Brez´n und Weißbier! Start und Ziel des Trachtenlaufes sind in der Arena der großen Olympiahalle.

Impressionen vom Generali München Marathon Zur Fotostrecke

GMM Sportmesse, Generali Family Day und Bürger Maultaschenparty

Den Auftakt am Marathon-Wochenende bildet die zweitägige Sportmesse am 12. und 13. Oktober in der Olympiahalle. Rund 40.000 sportlich interessierte Besucher finden hier alles, was das Sportlerherz begehrt. Auf der Verkaufsschau mit über 4.000 Quadratmetern präsentieren rund 80 Aussteller die neuesten Produkte und Trends aus den Bereichen: Laufsportausrüstung, Tourismus, Sporternährung, Gesundheit und Wellness. Der Eintritt zur GMM-Sportmesse ist für alle Besucher frei.

Auch für Familien und die Jüngsten hat der GENERALI MÜNCHEN MARATHON etwas zu bieten: Beim GeneraIi Family Day mit einem Lauf- und Geschicklichkeitsparcours in der Olympiahalle, können alle Teilnehmer ihre Fitness und Ausdauer testen. Am Samstag findet von 12 bis 19 Uhr in der Olympiahalle erstmals die BÜRGER Maultaschenparty statt. Marathonteilnehmer und die, die es werden wollen, können sich hier mit ausreichend Kohlehydraten versorgen.

Wichtige Verkehrsinformationen zum Marathon und zum Wahlsonntag

Zwischen 09:00 und 17:00 Uhr wird es in den Stadtteilen Schwabing, Maxvorstadt, Oberföhring, Bogenhausen, Steinhausen, Baumkirchen, Haidhausen, Glockenbachviertel, Isarvorstadt und Lehel/Stadtmitte zu Straßensperrungen und Umleitungen kommen. Der Zugang zum Maximilianeum und allen Wahllokalen bleibt uneingeschränkt möglich. Alle Informationen finden Sie in der Anwohnerinformation.