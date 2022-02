Darum sollten Sie sich viel öfter nur mit Wasser waschen, sagt Hautärztin

Von: Jasmin Pospiech

Jeden Tag das Gesicht waschen? Ja, das geht, erklärt Dermatologin Dr. Yael Adler. Aber bitte nur mit Wasser. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Wir reinigen uns zu oft und gründlich, sagt die Dermatologin Dr. Yael Adler. Mit der Folge, dass unsere Haut trocken und gereizt ist. Sie hat einen Tipp.

Berlin – Eine kalte Dusche morgens soll dafür sorgen, dass wir frisch und fit in den Tag starten. Abends geht es nach der Arbeit noch zum Sport und wieder wird geduscht. Damit die Haare immer schön glänzen, werden diese mit viel Shampoo eingeseift. Denn erst wenn sich viel Schaum bildet, sind die Haare wirklich sauber, oder? Was uns heutzutage wie eine völlig normale Duschroutine vorkommt, ist vor einigen Jahrzehnten noch undenkbar gewesen.

Denn zu viel Seife, Duschgel & Co. schadet unserer Haut, weiß 24vita.de.*

Das kann sogar dazu führen, dass wir schneller wieder stinken, sagt Star-Hautärztin Dr. Yael Adler. Richtig gehört: Das liege daran, dass wir durch exzessives Waschen unser Hautmikrobiom aus dem Gleichgewicht bringen. „Wir haben Türsteherbakterien auf der Haut, die uns besiedeln und mit uns eine Einheit bilden. Körpergeruch entsteht nicht durch den Schweiß, sondern durch den Abbau durch die Bakterien. Und je nach der Art der Bakterien riechen wir besser, schlechter oder halt anders. Wir haben also einen individuellen Geruchsfingerabdruck“, erklärt die Berliner Dermatologin.

Sie rät, die Haut nicht ständig zu waschen, zu peelen oder anderweitig zu strapazieren. Das greife nur die natürliche Hautschutzbarriere an und trockne die Haut aus. Erreger können so leichter eindringen, was zu Reizungen, Entzündungen und sogar Kontaktekzemen führen kann. Mit der Folge, dass viele dann versuchen, sie mit Cremes wieder geschmeidig und gesundzupflegen. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.